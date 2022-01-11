Fatih Terim ile 1 günde yollarını ayıran Burak Elmas 1 günde yeni hocayı buldu

Avrupa Ligi’ndeki iyi gidişata rağmen Fatih Terim’in desteğiyle başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas Terim ile yollarını ayırma kararı verdikten 1 gün sonra uzun yıllar Pep Guardiola’nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent’ getirdi.

Domenec Torrent kimdir?

1962 yılında dünyaya gelen Torrent, Katalan ekipleri Unio Esportiva Olot ve Guixols’ta futbol oynadıktan sonra 27 yaşında antrenörlüğe adım attı. CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona takımlarını alıştıran Domenec Torrent, 2007’de Barcelona B takımında Pep Guardiola’nın yardımcısı oldu. Katalan devinin 2008-2012 yılları arasındaki unutulmaz döneminde Guardiola’nın yardımcısı olan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City dönemlerinde de İspanyol çalıştırıcının ayrılmaz parçası oldu.

Macera dolu bir Amerika sonunda 2020’den beri hiçbir kulüpte görev almıyor.

2018 yılında Guardiola yardımcılığından ayrılarak teknik direktörlük yapmak isteyen Torrent, Manchester City’nin sahibi City Group’a ait ABD ekibi New york City’nin başına geçti. ABD’deki 1 yılın ardından inzivaya çekilen İspanyol çalıştırıcı, Temmuz 2020’de şansını Flamengo’da denedi. Ancak Brezilya’da aradığı mutluluğu bulamayan Torrent, 4 ay sonra görevinden ayrıldı. Deneyimli teknik adam Kasım 2020’den beri hiçbir kulüpte görev almıyor.

Barcelona B takımı ve Guardiola’nın yardımcısıydı

Kariyerinde sadece 1,5 yıl teknik direktörlük sorumluluğu bulunan Domenec Torrent, Barcelona, bayern ve Manchester City’de Guardiola’nın yardımcılığını yaptı. İspanyol teknik adamla birlikte 521 maça çıktı. 2007’de Guardiola’nın ekibine katılmadan önce ve 2018’de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent, toplam 86 maçta takım yönetti. Torrent bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alırken 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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