SpaceX Crew-10 Görevi Başarıyla Fırlatıldı 4 Astronot ISS Yolunda
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Crew-10 misyonu kapsamında 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi. Falcon-9 roketi ile gerçekleştirilen fırlatma başarılı olurken, astronotlar ISS’te önemli bilimsel çalışmalar yürütecek.
Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Crew-10 misyonu kapsamında 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderdi. Dragon uzay aracını yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Türkiye saati ile 02:04’te ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı.
Göreve Katılan Astronotlar
Crew-10 ekibinde ABD Uzay Kuvvetleri’nden Anne McClain ve Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Takuya Onishi ve Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.
Falcon-9’un İlk Aşama Güçlendiricisi Başarıyla İndi
SpaceX’in yeniden kullanılabilir roket teknolojisi bir kez daha test edildi. Falcon-9’un ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndaki 1 numaralı iniş bölgesine (LZ-1) başarılı bir şekilde iniş yaptı.
9 Aydır Mahsur Kalan NASA Astronotları Geri Dönüyor
ISS’te yaklaşık 9 aydır mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, Crew-10 ekibinin gelişiyle dünyaya dönmeye hazırlanıyor. Williams ve Wilmore, Boeing’in Starliner uzay aracında meydana gelen teknik arıza nedeniyle ISS’ten ayrılamamıştı.
Teknik Aksaklık Nedeniyle Ertelenmişti
Crew-10 misyonunun asıl fırlatma tarihi Perşembe günü olarak belirlenmişti. Ancak teknik bir aksaklık nedeniyle fırlatma ertelenmiş ve ek kontroller yapılmıştı. Sorunların giderilmesinin ardından görev planlandığı gibi tamamlandı.