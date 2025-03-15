Uzay

SpaceX Crew-10 Görevi Başarıyla Fırlatıldı 4 Astronot ISS Yolunda

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Crew-10 misyonu kapsamında 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi. Falcon-9 roketi ile gerçekleştirilen fırlatma başarılı olurken, astronotlar ISS’te önemli bilimsel çalışmalar yürütecek.

Aslı15/03/2025
175 1 dakika okuma süresi
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Crew-10 misyonu kapsamında 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Crew-10 misyonu kapsamında 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdi.
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Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Crew-10 misyonu kapsamında 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderdi. Dragon uzay aracını yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, Türkiye saati ile 02:04’te ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarıyla fırlatıldı.

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1 Göreve Katılan Astronotlar
1.1 Falcon-9’un İlk Aşama Güçlendiricisi Başarıyla İndi
1.2 9 Aydır Mahsur Kalan NASA Astronotları Geri Dönüyor
1.3 Teknik Aksaklık Nedeniyle Ertelenmişti

Göreve Katılan Astronotlar

Crew-10 ekibinde ABD Uzay Kuvvetleri’nden Anne McClain ve Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Takuya Onishi ve Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.

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Falcon-9’un İlk Aşama Güçlendiricisi Başarıyla İndi

SpaceX’in yeniden kullanılabilir roket teknolojisi bir kez daha test edildi. Falcon-9’un ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndaki 1 numaralı iniş bölgesine (LZ-1) başarılı bir şekilde iniş yaptı.

9 Aydır Mahsur Kalan NASA Astronotları Geri Dönüyor

ISS’te yaklaşık 9 aydır mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore, Crew-10 ekibinin gelişiyle dünyaya dönmeye hazırlanıyor. Williams ve Wilmore, Boeing’in Starliner uzay aracında meydana gelen teknik arıza nedeniyle ISS’ten ayrılamamıştı.

Teknik Aksaklık Nedeniyle Ertelenmişti

Crew-10 misyonunun asıl fırlatma tarihi Perşembe günü olarak belirlenmişti. Ancak teknik bir aksaklık nedeniyle fırlatma ertelenmiş ve ek kontroller yapılmıştı. Sorunların giderilmesinin ardından görev planlandığı gibi tamamlandı.

Aslı15/03/2025
175 1 dakika okuma süresi
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Aslı

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