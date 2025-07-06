Antalya’da aslan dehşeti: Hayvan parkından kaçtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan “Aslan Diyarı” adlı hayvan parkında yaşanan olay korku dolu anlara sahne oldu. Gece saatlerinde kafesinden kaçan Zeus isimli erkek aslan, sabahın erken saatlerinde tarlasında çalışan 53 yaşındaki Süleyman Kır’a saldırdı. Ağır yaralanan Kır hastaneye kaldırılırken, kaçak aslan için geniş çaplı arama başlatıldı.

Aslan kafesten kaçtı, tarlada saldırdı

Edinilen bilgiye göre olay, Manavgat’ın Ilıca Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Parktaki 30 aslandan biri olan Zeus, saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kafesinden kaçtı. Yaklaşık üç saat sonra, parkın bir kilometre uzağında tarlasını sulayan Süleyman Kır’a saldırdı. Ağır yaralanan çiftçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kır’ın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Aslanın kaçışı üzerine jandarma ve polis ekipleri alarma geçti. Ilıca ve Kumköy mahalleleri başta olmak üzere oteller bölgesinde dron destekli arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeye giriş çıkışlar kontrollü şekilde sağlanırken, vatandaşlar evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Tanık: Bahçemde gördüm, video çektim

Olayın tanıklarından Faruk Zeybek, sabaha karşı siren sesleriyle uyanarak dışarı çıktığını, bahçesine yakın bir noktada yatan aslanı gördüğünü anlattı. “Polis, aslan kaçtı, evden çıkmayın dedi. Bahçemde başını kaldıran bir aslan görünce donup kaldım. Hemen cep telefonumla görüntüledim” dedi.

Kaymakam: Ormana kaçtığı tahmin ediliyor

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “Hayvanın kafesinden nasıl çıktığı henüz net değil. Şu an ormana doğru kaçtığı tahmin ediliyor, ekipler çalışmalara devam ediyor” dedi.

