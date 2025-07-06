Victor Osimhen, İtalya’yı ikiye böldü

Victor Osimhen hâlâ karar veremedi

Geçen sezon Galatasaray’da 41 karşılaşmada 37 gol kaydeden Victor Osimhen, İtalya basınında manşetlerde. Ancak Nijeryalı golcünün geleceği konusunda iki farklı senaryo konuşuluyor. Il Mattino di Napoli gazetesine göre, Osimhen gelecek sezon da Napoli kadrosunda kalacak ve hücum hattını tamamlayacak. Teknik direktör Antonio Conte bu duruma sıcak bakıyor ve kulüp, 2026’da sona erecek olan net 11-12 milyon Euro’luk maaşı ödemeye hazır. Sonrasında ise ya oyuncuyu bedelsiz kaybedecek ya da 15 milyon Euro tek taraflı uzatma maddesini devreye sokacak.

Corrriere dello sport: Galatasaray ile anlaştı

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport’a göre ise “Osimhen, sezon başında yıllık net 16 milyon Euro’luk teklifi kabul ederek Türkiye’de kalma isteğini Galatasaray’a iletti. Napoli ise, 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin Türk kulübü tarafından tamamen karşılanmasını bekliyor ve hiçbir şekilde indirim yapmayı düşünmüyor. Eğer transferde ilerleme sağlanamazsa İtalyan kulübü Osimhen’i Trentino’daki sezon öncesi kampa çağıracak.”