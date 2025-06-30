Bakan Yumaklı’dan İzmir yangını açıklaması

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili olan orman yangınlarına yönelik müdahale aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı: Yangının enerjisi düşürüldü

Yangının büyük ölçüde zayıflatıldığını belirten Yumaklı, “Yangının enerjisi düşürüldü ama arkadaşlarımız rüzgârın şiddetli olduğu zirvedeki üç noktaya yoğunlaşmış durumda. Eğer hızlıca başarabilirsek yangınla alakalı artık korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyebilirim” dedi.

Yangının etkili olduğu alanlarda 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1000’in üzerinde personelin görev yaptığını aktaran Yumaklı, yangınlardan etkilenen 21 kişinin ayakta tedavi edilerek evlerine döndüğünü söyledi.

“Ormanlar geleceğimizin nefesidir”

Vatandaşlara uyarıda bulunan Yumaklı, yangınların büyük kısmının orman dışı alanlardan başladığını hatırlatarak, “Küçük bir dikkatsizlik büyük felaketlere yol açabiliyor. Ormanlar sadece bugün için değil, geleceğimiz için de hayati öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesinde 12 kilometrelik bir hatta yer yer 5 kilometre genişliğinde zarar meydana geldiğini belirten Bakan Yumaklı, bu süreçte birçok canlının da etkilendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangınla ilgili olarak kendisini arayıp bilgi aldığını belirten Yumaklı, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Bakan’a ziyaretinde İzmir Valisi Süleyman Elban ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da eşlik etti.

