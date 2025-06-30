İngiltere ile ABD arasında ticaret kapısı aralandı

İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ticaret anlaşması 30 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında, İngiltere’den ABD’ye ihraç edilen otomobiller için artık yüzde 10 oranında sabit bir gümrük vergisi uygulanacak. Ancak yıllık 100 bin araç kotasının aşılması halinde, bu oran yüzde 25’e çıkacak.

İngiltere, bu anlaşmayla ABD Başkanı Donald Trump’ın “karşılıklılık esaslı tarifeler” politikasından sonra bu kapsamda anlaşma imzalayan ilk ülke oldu. İngiliz otomotiv endüstrisi açısından büyük önem taşıyan ABD pazarı için bu karar, adeta bir can simidi niteliğinde değerlendiriliyor. İngiltere’de üretilen yaklaşık 102 bin aracın geçtiğimiz yıl ABD’ye ihraç edildiği belirtildi.

İngiliz Otomotiv Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) CEO’su Mike Hawes, “Anlaşma, İngiliz otomotiv sanayisinin ABD’deki faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından büyük bir rahatlama sağladı” dedi.

Çelikte halen belirsizlik var

Anlaşma, İngiliz havacılık sektöründeki ürünlerin ABD’ye ihracatında da gümrük muafiyeti getirirken, sanayinin belkemiği olan çelik ve alüminyum ihracatında aynı iyileşme henüz sağlanamadı. Her ne kadar İngiltere şu anda ABD’ye çelik ihracatında yüzde 25 ile indirimli tarife avantajına sahip olsa da, hedef sıfır gümrük vergisi.

Ancak bu konuda ilerleme kaydedilmesini engelleyen en önemli unsur, ABD’nin “melt and pour” adı verilen kuralı. Buna göre bir ürünün İngiltere menşeli sayılabilmesi için tamamen İngiltere’de eritilip dökülmüş olması gerekiyor. Bu şart, özellikle Tata Steel’in Galler’deki tesislerinde işlenen ve hammaddesi başka ülkelerden gelen yarı mamul ürünler için sıkıntı yaratıyor.

MEPS International’dan çelik analisti Jon Carruthers-Green, “Bu şart kalkmadıkça sıfır tarife zor görünüyor. İngiltere’nin çözüm bulabilmesi için daha geniş kapsamlı bir anlaşmaya ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.

Trump tarifeleri sonrası ilk somut adım

Trump’ın ilk kez mayıs ayında duyurduğu yeni gümrük tarifesi politikasının ardından İngiltere, ABD ile resmi ticaret anlaşmasına varan ilk ülke oldu. ABD tarafı, İngiltere ile yürütülen görüşmelerin ardından çelik, alüminyum ve otomotiv sektörlerinde belli muafiyetler tanısa da, bazı kritik başlıklarda müzakereler devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Bu tarihi anlaşma, ekonomimizin temel sektörlerini güvence altına alacak ve binlerce istihdamı koruyacak” dedi.

