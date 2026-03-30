Başakşehir’de feci kaza! Valilikten şehit açıklaması

İstanbul Başakşehir’de sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme kaza, yürekleri yaktı. Kuzey Marmara Otoyolu’nda polis memurlarını taşıyan servis aracının da karıştığı kazada 1 polis memuru şehit olduğu, 16 polis memuru yaralandığı açıklanmıştı. Ancak şehit olduğu açıklanan polisle ilgili son dakika açıklaması geldi.

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi

Kaza, Başakşehir’de Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında meydana geldi. İlk bilgilere göre polis memurlarını taşıyan servis aracı bariyerlere çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı.

İstanbul Valiliği’nden şehit açıklaması

İstanbul Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 1 polisimiz hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4’ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir” denildi.

Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan polis memurlarının çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

