Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Köseler ile birlikte toplam 13 kişi tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaattin Köseler’in tutuklandığı soruşturmanın detayları

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma suçlarına ilişkin 22 kişi hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat’ta Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 20 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla, toplam şüpheli sayısı 22’ye yükseldi.

Belediye binasında yapılan aramalarda, bazı evraklara el konularak delil olarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Adli Süreç ve tutuklama kararı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından 18 kişi için tutuklama, 4 kişi için ise adli kontrolle serbest bırakılma talep edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, yapılan değerlendirme sonucu Alaattin Köseler dahil 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu kapsamda, Köseler ve diğer tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. Soruşturma süreci devam ediyor.

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