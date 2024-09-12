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Beykoz’da el bombası paniği

İstanbul Beykoz'da yolun kenarında patlamamış iki adet el bombası bulundu.

Aslı12/09/2024
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EM Otoyolu Kavacık mevkisi Edirne istikametinde, yolun kenarında patlamamış iki adet el bombası bulundu.
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Beykoz’da otoyolun kenarında patlamamış 2 el bombası bulundu. TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Edirne istikametinde, yol kenarında şüpheli paket gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Beykoz’da korkutan olay

Olay yerine gelen ekipler, çevre kontrolünü sağladıktan sonra yaptığı incelemede poşet içerisinde pimi çekilmemiş 2 el bombası buldu.

Polis ekipleri, el bombalarını incelenmek üzere olay yerinden aldı.

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Aslı12/09/2024
95 Bir dakikadan az
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