Zelenskiy’nin “Barış Uzak” Açıklamasına Trump’tan sert tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Rusya ile barış anlaşmasının “hala çok uzak” olduğunu söylemesi, ABD Başkanı Donald Trump’tan sert tepki aldı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Zelenskiy’yi barış sürecini engellemekle suçlayarak, “Amerika bunu daha fazla tolere etmeyecek!” ifadelerini kullandı.

Londra zirvesi sonrası gerilim tırmandı

Pazar günü Londra’da düzenlenen ve Avrupa’nın önde gelen liderlerinin katıldığı zirvede, Ukrayna’nın savunmasını garanti altına almak için dört maddelik bir plan üzerinde mutabakata varıldı. Ancak zirve sonrasında konuşan Zelenskiy, “Rusya ile barış anlaşması hala çok, çok uzak” dedi ve ABD’nin desteğinin süreceğine inandığını belirtti.

Zelenskiy’nin bu açıklaması Trump’ı kızdırdı. Trump, Ukrayna liderinin ABD’nin desteğini istismar ettiğini savunarak, “Bu adam Amerika’nın desteği olduğu sürece barış istemiyor!” dedi.

Trump: daha fazla minnettarlık bekliyoruz

Trump, Beyaz Saray’da yapılan basın toplantısında Zelenskiy’nin ABD’nin yardımları için daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiğini söyledi. Başkan Yardımcısı JD Vance de, Beyaz Saray’daki sert tartışma sırasında Zelenskiy’ye doğrudan “Sadece teşekkür et” diyerek çıkıştı.

Bu tartışmalar nedeniyle, ABD’nin Ukrayna’nın nadir toprak elementleri madenlerine erişmesini sağlayacak bir anlaşmanın imzalanması ertelendi. Trump, anlaşmanın hala masada olduğunu ve salı günü yeni bir açıklama yapacağını duyurdu.

Avrupa’dan Ukrayna’ya destek: Gönüllüler koalisyonu

Londra zirvesinde İngiltere ve Fransa, Ukrayna’nın güvenliğini sağlamak için bir “gönüllüler koalisyonu” oluşturulması fikrini gündeme getirdi. İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Ukrayna’nın korunması için askeri birlikler ve hava desteği sağlanabileceğini, ancak bu konunun ülkeler içinde ayrıca tartışılması gerektiğini belirtti.

İskandinav ülkeleri, ABD’nin desteği olması halinde bu plana sıcak baktıklarını ifade ederken, Trump yönetimi bu konuda net bir açıklama yapmadı.

ABD-Rusya görüşmeleri ve Batı’daki endişeler

Trump’ın, Ukrayna’yı dışarda bırakarak Rusya ile barış görüşmeleri yürütmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güven duyduğunu söylemesi Batılı müttefikler arasında endişe yarattı. Trump, Ukrayna’nın savaşı başlatan taraf olduğunu iddia ederek Kiev yönetimini eleştirirken, birçok Avrupa lideri ise Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Washington ve Moskova arasındaki yeni barış görüşmeleri sürerken, Avrupa’nın Ukrayna’yı koruma konusunda nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor.

