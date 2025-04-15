Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler‘in de arasında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma genişletilirken, Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Fidan Gül gözaltında

Fidan Gül’ün, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen bazı mal alım ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. Gül’ün evinde ve iş yerinde arama yapıldığı da öğrenildi.

Geçmiş görevleri mercek altında

Gözaltına alınan Fidan Gül’ün, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü görevlerinde bulunduğu ifade edildi.

Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde kreş müdürlüğü görevindeyken 2024 Haziran’ında Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne atanan Gül, ekim ayında Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Yerel kamuoyunda tepkilere neden olmuştu

Hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla Büyükçekmece Adliyesi’nde yargılaması devam eden Fidan Gül’ün Beykoz’a atanması, yerel kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Buna rağmen Alaattin Köseler tarafından ekim ayından itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden de sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirilmişti.