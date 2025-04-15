Trump’tan Ukrayna ve Zelenskiy’e sert çıkış

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında sert açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya Savaşı’nda yaşanan can kayıplarının sorumluluğunu yalnızca Rusya’ya değil, ABD Başkanı Joe Biden ve Zelenskiy’e de yükleyen Trump, “Kazanamayacağınız bir savaşa girmemelisiniz. Sizden 20 kat büyük birine savaş açıp sonra da insanların size füze vermesini bekleyemezsiniz. Bu işler böyle yürümez” ifadelerini kullandı.

Trump: Zelenskiy de bu savaşı durdurabilirdi

Savaşın başından itibaren yapılması gerekenlerin yapılmadığını savunan Trump, “Biden bunu engellemeliydi. Zelenskiy de bu savaşı durdurabilirdi. Putin zaten başlatmamalıydı. Üçü de suçlu. Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü” dedi.

Trump’tan “Savaş hiç başlamamalıydı” çıkışı

Trump, Beyaz Saray’da El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile yaptığı görüşme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna’daki savaşa dair soruya yanıtında, “Bu savaş asla başlamamalıydı. Büyük bir suistimal var. Şimdi ortada topraklarının yüzde 25’ini ve en güzel yerlerini kaybetmiş bir ülke ve milyonlarca ölü var” ifadelerini kullandı.

Savaşın haftalık can kaybının her iki tarafta toplamda yaklaşık 2.500 kişi olduğunu iddia eden Trump, önümüzdeki günlerde barışa yönelik bazı önerilerin duyurulacağını söyledi.

Trump’tan İran açıklaması

Trump, İran’la yürütülen nükleer görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Cumartesi günü gerçekleşen toplantının ardından bir sonraki görüşmenin yine cumartesi günü yapılmasının planlandığını belirten Trump, “Bu uzun bir aralık. İran bizi oyalıyor olabilir” dedi.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasını asla istemediğini belirten Trump, “Eğer çok sert bir şey yapmamız gerekirse, bunu yaparız. Bu sadece bizim için değil, dünya için gerekli” ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer tesislerinin vurulmasının da bu planlara dahil olup olmadığı sorusuna ise, “Elbette öyle” yanıtını verdi.

