Bolu İl Özel İdaresi: “Denetim Yetkisi Turizm Bakanlığında”

Bolu İl Özel İdaresi Turizm Bakanı’nı tekzip etti: Denetim Yetkisi Turizm Bakanlığında

Yetki İl Özel İdaresi’nde diyen Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yanıt veren Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, denetim yetkisinin Kültür Turizm Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Grand Kartal Otel’in 29 Aralık 2015’teki son ruhsat yenileme belgesinin altında Bolu Valisi adına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli’nin imzası bulunuyordu. Köstereli, NOW Haber’den Alican Uludağ’ın sorusu üzerine yangınla ilgili yetki tartışmasını açıklığa kavuşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un facianın yaşandığı otelin denetim yetkisine ilişkin “Ruhsat ve iskan yetkisi İl Özel İdare’de. Alanın genelinden de Bolu İl Özel İdaresi yetkili, Turizm Bakanlığı yetkili değil.

İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmiş olması, benim için itfaiye raporunun da yenilenmiş olduğu diğer raporların yenilenmiş olması anlamına geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Sırrı Köstereli: Burası Turizm Belgeli İşletme

Sırrı Köstereli Bakan Mehmet Nuri Ersoy‘a “Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli” sözleriyle cevap verdi. Bolu Valiliğine bağlı İl Özel İdaresi’nin Genel Sekreteri Köstereli şu ifadeleri kullandı:

“İl Özel İdaresi’nin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var. 2015’teki o ruhsat yalnızca otelin adres değişikliğiyle ilgili bir güncellemeydi. Adres değişikliği nedeniyle bir belge istenmez. Yalnızca belge üzerindeki adres değiştirilir.”

Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül: Turizm Bakanlığı 12 Aralık’ta oteli denetlemişti

Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül de otelin Bakanlık tarafından denetlendiğini ve sorun bulunmadığını ileri sürmüş ve “Gerekli denetimler yapılmıştır. En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi” diyerek yine Kültür Turizm Bakanlığının yetkisine dikkat çekmişti.

Sırrı Köstereli kimdir?

1964 yılında Trabzon Akçaabat Doğanköy’de doğdu. İlkokulu Doğanköy ve Hendek Nüzhetiye Okulunda okudu. Ortaokul ve lisesini Hendek’te bitiren Köstereli, 1983 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümüne girdi.

1987 yılında mezun olduktan sonra 1987-1989 yılları arasında Hendek Orman İşletme Müdürlüğünde yevmiyeli mühendis olarak çalıştı. 1989 yılında açılan memuriyet sınavı sonucu Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Karadere orman işletme şefliğinde göreve başladı.

1992 yılında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü, Karaköknar Orman İşletme Şefliğine tayin oldu.

1993-1998 yılları arasında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde çalıştı. 1998-2003 yılları arasında Gerede Orman İşletme Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2003-2006 yılları arasında bolu orman işletme müdürlüğü görevini yürüttü. 2006-2007 yıllarında 1 yıl süre ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü olarak kararname ile atandı.

2007-2013 Mayıs ayına kadar Bolu Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Sırrı Köstereli daha sonra Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı görevine atandı.

Şu anda Bolu Özel İdare Genel Sekreteri olarak göreve atanan Sırrı Köstereli evli ve 3 çocuk babasıdır.