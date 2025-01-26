Sudan’da hastaneye saldırı: 70 kişi hayatını kaybetti

Sudan’ın El Faşir kentinde bulunan ve kuşatma altındaki şehrin tek faal hastanesi olan Suudi Öğretim ve Doğum Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda 70 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı, ülkedeki iç savaşın son günlerde şiddetlenmesiyle birlikte gerçekleşti.

Sorumlu RSF Gösterildi

Saldırının, Rapid Support Forces (RSF) adlı isyancı grup tarafından düzenlendiği iddia edildi. Yerel yetkililer, RSF’nin son dönemde Sudan ordusu ve müttefik güçler karşısında aldığı ağır kayıplar nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan, ordunun RSF’den geri aldığı bölgeleri bizzat denetledi. Burhan, Hartum’un kuzeyindeki bir petrol rafinerisinin ele geçirilmesinden sonra sahada görüntülendi.

Suudi Arabistan’dan Tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Hastane, hem savaş mağdurlarına hem de yerel halka tıbbi hizmet sunan hayati bir tesis olarak biliniyordu.

Uluslararası Baskılar Yetersiz Kaldı

Sudan’daki çatışmaları sona erdirmek için yapılan uluslararası arabuluculuk girişimleri ve baskılar şu ana kadar sonuç vermedi. ABD’nin RSF ve destekçilerini soykırım yapmakla suçlaması ve Orgeneral Burhan’a yönelik yaptırımlar uygulaması bile çatışmaların önüne geçemedi.

Sudan’da İnsanlık Krizi Derinleşiyor

Sudan’da devam eden iç savaş, siviller için büyük bir insani krize yol açtı. Hastaneler, barınaklar ve gıda kaynakları saldırılarla yok edilirken, bölgedeki insani yardım çalışmaları da ciddi şekilde sekteye uğruyor.



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