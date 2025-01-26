Sudan’da hastaneye saldırı: 70 kişi hayatını kaybetti
Sudan’ın El Faşir kentindeki tek işleyen hastaneye düzenlenen saldırıda 70 kişi yaşamını yitirdi. Suudi Arabistan, saldırıyı uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirirken, ülkedeki iç savaş giderek şiddetleniyor.
Sudan’ın El Faşir kentinde bulunan ve kuşatma altındaki şehrin tek faal hastanesi olan Suudi Öğretim ve Doğum Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda 70 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı, ülkedeki iç savaşın son günlerde şiddetlenmesiyle birlikte gerçekleşti.
Sorumlu RSF Gösterildi
Saldırının, Rapid Support Forces (RSF) adlı isyancı grup tarafından düzenlendiği iddia edildi. Yerel yetkililer, RSF’nin son dönemde Sudan ordusu ve müttefik güçler karşısında aldığı ağır kayıplar nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan, ordunun RSF’den geri aldığı bölgeleri bizzat denetledi. Burhan, Hartum’un kuzeyindeki bir petrol rafinerisinin ele geçirilmesinden sonra sahada görüntülendi.
Suudi Arabistan’dan Tepki
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Hastane, hem savaş mağdurlarına hem de yerel halka tıbbi hizmet sunan hayati bir tesis olarak biliniyordu.
Uluslararası Baskılar Yetersiz Kaldı
Sudan’daki çatışmaları sona erdirmek için yapılan uluslararası arabuluculuk girişimleri ve baskılar şu ana kadar sonuç vermedi. ABD’nin RSF ve destekçilerini soykırım yapmakla suçlaması ve Orgeneral Burhan’a yönelik yaptırımlar uygulaması bile çatışmaların önüne geçemedi.
Sudan’da İnsanlık Krizi Derinleşiyor
Sudan’da devam eden iç savaş, siviller için büyük bir insani krize yol açtı. Hastaneler, barınaklar ve gıda kaynakları saldırılarla yok edilirken, bölgedeki insani yardım çalışmaları da ciddi şekilde sekteye uğruyor.
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