Turhan Çömez: ETS Tur’un sahibi de olan Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a istifa çağrısı

İYİ Partili Turhan Çömez’den ETS Tur’un sahibi de olan Bakan Ersoy’a istifa çağrısı

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Oteli’nde ölenlerin arasında Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu ETS Tur’dan rezervasyon yaptıranların olduğunu da vurgulayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, ETS Tur’un bu otele çok iyi puan verdiğini ve insanların da ona güvenerek otelde kaldığını belirtti. Çömez, turizm tesislerini denetleme görevinin kimlere verildiğini sordu ve Bakanı istifaya davet etti.

Turhan Çömez “Bir sistem bu kadar çürüyebilir mi? İstifa et”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesini paylaştı. Bakanı istifaya davet eden Çömez, “Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu ETS Tur yanan otele çok iyi puan vermiş. Hayatını kaybedenlerin çoğu da bu puana bakıp rezervasyon yaptıranlar.

Ve bakan bey bu işten epey de para kazanmış. ETS Tur’da çalışan Neşe Çıldık, Mehmet Nuri Ersoy tarafından şirketinden alınıp tüm turizm tesislerinin denetlenmesinden sorumlu genel müdür yapılmış. Neşe Çıldık’ın abisi Feridun Çıldık, Mehmet Nuri Ersoy tarafından bakanlığına bağlı RTÜK daire başkan yardımcısı yapılmış.

Neşe Çıldık’ın yeğeni Burak Çıldık da Mehmet Nuri Ersoy tarafından bakanlığının Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı’na yönetici olarak atanmış. Bir vicdan bu kadar kararabilir mi? Bir sistem bu kadar çürüyebilir mi? İstifa et.” dedi.

“Sorumluların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem verilecek”

Turhan Çömez soru önergesinin açıklamasında, “Bolu’da ortaya çıkan ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan otel faciası, yaşayanı yasa boğulmuştur. Bu acı olayın ardından, sorumluların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem verilecek.

Yapılan içeriklerin, söz konusu portföylerin ve tüm turizm tesislerinin denetiminden sorumlu olan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık’ın 2006 ile 2018 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ersoy’un sahibi olduğu ETS’nin faaliyetlerini yürüttüğü ve yine Neşe Çıldık ‘ın yakın akrabalarının bakanlığında önemli görevlere getirildiği ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

“Neşe Çıldık’ın 2006-2018 yıllarında Sayın Ersoy’a ait ETS şirketinde planlama bilgisi doğru mudur”

Turhan Çömez: “Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cevap vermeli”

İYİ Parti başkan vekili Turhan Çömez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde şu soruları yönetti:

“1- Neşe Çıldık’ın 2006-2018 yıllarında Sayın Ersoy’a ait ETS şirketinde planlama bilgisi doğru mudur? Neşe Çıldık Bakanlığınızda Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü olarak görev yapmakta olup Bolu’da yanan Grand Kartal’ın yetkisinin kendisinde midir?

2- Neşe Çıldık’ın abisi Ferudun Çıldık’ın RTÜK’te, Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı bilgiler doğru mudur? Bu atamada liyakat ilkesine ne ölçüde uyulmuştur?

3- Neşe Çıldık’ın yeğeni Burak Çıldık’ın, Bakanlığa bağlı Turizmi Geliştirme Ajansı’nda (TGA) idari görevlerde görev alımına neden olan vatandaşlar? Bu atama hangi liyakat esaslarına göre yapılmıştır?

4- Bakanlıkta yapılan atamalarda, akrabalık bağlarının liyakat gölge düşüreceği tazminatı. Bakanlığınız liyakatle atama yapma ayrıntıları hangi kriterler göz önünde yer almaktadır?

5- Bolu’da meydana gelen olayın ardından, ilgili tüm gizli görevlerden toplama ve soruşturma başlatılmasının gerçekleştirilmesi ne gibi adımlar atılmıştır?

6- Bakanlıkta liyakatsız atamaların önlenmesi ve şeffaf bir yönetim anlayışının uygulanması için ne gibi düzenlemeler yapılacak?

7-Bakanlığın personel istihdam kriterleri kamuda istihdamın gerekleriyle örtüşmemektedir. Bununla ilgili hangi adımlar atılacak?

8- Bolu’da yanan Grand Kartal Otel‘e denetim personeli olarak kimler görevlendirilmiştir?”

Mehmet Nuri Ersoy nasıl Bakan oldu?

Mehmet Nuri Ersoy, 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kültür ve Turizm Bakanı olarak atandı. Göreve gelmesiyle birlikte çıkar çatışması tartışmaları başladı.

ETS Tur ve Maxx Royal gibi turizm şirketlerinin sahibi olması, sektördeki denetim ve teşvik kararlarında tartışmalara neden oldu. MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş.’ye Bodrum Türkbükü’nde 2.35 milyar liralık teşvik verilmesi, bu tartışmaları alevlendirdi. Göreve geldiğinde şirketlerindeki tüm görev ve unvanlarını devrettiğini açıkladı.

En son Bodrum’daki lüks otelinde haftalık 8-10 milyon liralık konaklama ücretleriyle gündeme geldi.

2022 TBMM bütçe görüşmelerinde Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, aldığı teşviklerin normal olduğunu ve herkesin başvurabileceğini belirtti. Muhalefet ise teşvik miktarını ve zamanlamasını sorguladı.

Bir şirketinin Bodrum’daki 25 dönümlük arazide planlanan 870 yataklı otel projesi, nitelikli doğal koruma alanında yer alması nedeniyle eleştirilere konu oldu. Projenin yanı başında kesin korunacak hassas alan statüsünde orman bulunuyor.

Bakanlığı döneminde şirketleri yeni projeler geliştirmeye devam etti. Bu projeler kamu kaynaklarından teşvikler alıyor.

Bazı seyahat acenteleri, bakanlık görevinin rekabet dengesini etkilediği görüşünü dile getiriyor. Ersoy, turizm sektöründe şu an hem denetleyen hem denetlenen konumunda.