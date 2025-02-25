CHP Grup 25 Şubat: Özgür Özel’den Sert Açıklamalar ve Ön Seçim Çağrısı

CHP Grup 25 Şubat toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefete yönelik baskılar, AK Parti’ye geçen Serap Yazıcı’nın CHP’ye katılmak istemesi, Ramazan ayı öncesindeki ekonomik sıkıntılar ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı aday belirleme süreci toplantının öne çıkan konuları oldu.

Serap Yazıcı CHP’ye Katılmak İstedi mi?

CHP Grup 25 Şubat toplantısında en çok dikkat çeken açıklamalardan biri, Gelecek Partisi’nden istifa edip AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı’nın CHP’ye geçmek için girişimde bulunduğu iddiasıydı. Özel, Yazıcı’nın CHP’ye katılmak için bazı milletvekilleri aracılığıyla girişimde bulunduğunu, ancak parti olarak etik ilkeler gereği bu duruma sıcak bakmadıklarını söyledi.

Özel, “Kendisinin önce partisi olan Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini, ardından CHP’ye katılmak için görüşmeler yaptığını biliyoruz. Ancak biz, ittifak ortaklarımızı zor durumda bırakmamak adına bu geçişe kapalıydık. Sonrasında AK Parti’ye geçmesi, siyasi etik açısından düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel Ordudan ihraç edilen Teğmenler konusu için ise şunları kaydetti;

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye ant için beş teğmeni ihraç ettiler biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu’nun Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı’ydı; Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan’ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan’ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı, istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum

. O süreçte Algan’a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum. Onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum. Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamlarsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayri nizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanı’nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarından duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.”

MHP’ye ‘Askıda Buğday’ Yanıtı: ‘Askıda Vekil Uygulamasına Son Verin’

CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı “Askıda 9 Gülek Buğday” kampanyasına da sert tepki gösterdi. MHP’nin bu kampanyasının, hükümetin uyguladığı tarım politikalarının başarısızlığının bir göstergesi olduğunu belirten Özel, “Eğer çiftçiye gerçekten yardım etmek istiyorsanız, askıya bırakılan buğday değil, çiftçilerin borçlarının silinmesi, tarım desteklerinin artırılması olmalı” dedi.

Özel, “MHP gerçekten çiftçinin yanında olmak istiyorsa, önce askıya alınan vekilliklerini geri alsınlar. Askıda vekil uygulamasına son verin. Halk için değil, iktidar için çalışmayı bıraksınlar” diyerek MHP milletvekillerine de sert eleştiriler yöneltti.

Kartalkaya Yangını ve Bilirkişi Krizi

CHP Grup 25 Şubat toplantısında Kartalkaya’daki orman yangını ve bilirkişi raporu tartışmaları da gündeme geldi. Özgür Özel, hükümetin 35 gündür devam eden yangını tam anlamıyla kontrol altına alamadığını belirterek, bilirkişi raporunun hükümet tarafından “korsan” olarak nitelendirilmesine sert tepki gösterdi.

Özel, “Bilirkişileri kendileri atadılar, sonra raporu beğenmedikleri için raporu ‘korsan’ ilan ettiler. Belgeler elimizde. Kartalkaya yangınının üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ama biz bu işin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Ramazan Ayı: ‘Pide 80 TL’ye Dayandı’

Özgür Özel, Ramazan ayına yaklaşırken gıda fiyatlarındaki artışa ve ekonomik krizden en çok etkilenen kesimin dar gelirli vatandaşlar olduğuna dikkat çekti. Ramazan pidesinin kilosunun 80 TL’ye ulaştığını belirten Özel, “2002’de 1 TL’ye 2,5 pide alınırken, bugün 1 TL ile ancak 12 gram pide alınabiliyor. Halkımızın sofrası her geçen gün küçülüyor” dedi.

Ayrıca, emeklilerin bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu vurgulayan CHP lideri, bu rakamın günümüz enflasyonuna göre güncellenmesi gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Süreci: ‘23 Mart’ta Adayımızı Belirliyoruz’

CHP lideri, partisinin Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecine de değindi. Özgür Özel, 23 Mart 2025 tarihinde yapılacak ön seçimle CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceklerini açıkladı ve tüm CHP üyelerini bu sürece katılmaya çağırdı.

Özel, “Bu bir demokrasi devrimidir. CHP, Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı ön seçim sürecini başlatıyor. 23 Mart’ta sandığa giderek Cumhurbaşkanı adayınızı seçin, tarihe geçin” ifadelerini kullandı.

CHP Grup 25 Şubat toplantısında yapılan bu açıklamalar, partinin önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceğine dair önemli ipuçları verdi. Özgür Özel’in gündeme dair net ve sert mesajları, muhalefetin daha örgütlü bir duruş sergileyeceğinin sinyallerini verdi.

CHP Grup 25 Şubat toplantısı sona erdi.

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