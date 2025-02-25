Almanya’da AfD’nin yükselişi ne anlama geliyor?

23 Şubat 2025’te yapılan seçimler, Almanya’da siyasi dengenin değişmeye başladığını gösterdi. Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oy oranını %21’e çıkararak ikinci sıraya yükseldi ve ana akım partilere karşı en büyük muhalefet gücü haline geldi. Ancak AfD, hâlâ hükümet ortağı olmaktan uzak çünkü büyük partiler, partiyi dışlayan “güvenlik duvarı” (Brandmauer) politikasını sürdürüyor.

AfD’nin bu yükselişi, Almanya’nın siyasetinde derin bir değişimin habercisi mi, yoksa geçici bir tepki mi? Seçmenlerin AfD’ye yönelmesinin arkasında ne var?

AfD’nin Yükselişinin Sebepleri

Göçmen Karşıtı Söylemler ve Sığınmacı Krizi

AfD’nin seçim kampanyasının ana teması, Almanya’nın sınırlarını kapatmak ve sığınmacıları geri göndermek oldu. Ülkede artan düzensiz göç ve sığınmacı sayısına karşı duyulan tepki, AfD’nin oylarını artırmasında en büyük faktörlerden biri.

Ekonomik Kaygılar ve Hayat Pahalılığı

Almanya’da enflasyonun yükselmesi, enerji fiyatlarının artması ve kira maliyetlerinin fırlaması, hükümete olan güveni sarstı. AfD, bu ekonomik sorunları “sistemin çöküşü” olarak nitelendirerek, halkın mevcut yönetime duyduğu tepkiyi kendi lehine çevirdi.

Doğu Almanya’da Güçlü Tabana Sahip Olması

AfD, özellikle eski Doğu Almanya eyaletlerinde (DDR) en güçlü parti konumunda. Saksonya ve Brandenburg gibi eyaletlerde %35’in üzerinde oy alarak birinci parti oldu. Bu bölgelerdeki seçmenler, Berlin merkezli hükümetin kendilerini ihmal ettiğini düşünüyor ve AfD’yi, seslerini duyuran tek parti olarak görüyor.

Ana Akım Partilere Duyulan Güvensizlik

CDU, SPD ve Yeşiller gibi büyük partiler, halk tarafından çözüm üretemeyen ve “elitlerden kopuk” partiler olarak algılanıyor. AfD ise, “halkın partisi” olduğunu iddia ederek, bu güvensizliği kendi lehine çevirdi.

AfD’nin lideri Alice Weidel: Çelişkili bir figür mü?

AfD’nin yükselişinde en büyük rolü üstlenen isimlerden biri Alice Weidel. Ancak Weidel’in kişisel yaşamı ve partinin ideolojisi arasında önemli çelişkiler var:

Göç karşıtı bir partiyi yönetmesine rağmen İsviçre’de yaşıyor.

Geleneksel aile yapısını savunan bir partinin lideri olmasına rağmen, Sri Lanka kökenli bir kadınla evli ve iki çocuğu var.

Çin’de yıllarca çalışmış ve küresel ekonomiyle iç içe olmuş bir isim, ancak küreselleşmeye karşı çıkan bir partiyi yönetiyor.

Bu çelişkiler, Weidel’in gerçek bir ideolojik lider mi, yoksa sadece AfD’yi büyütmek için kullanılan bir figür mü olduğu sorusunu gündeme getiriyor.

AfD ve Avrupa’daki aşırı sağ hareketlerle bağlantısı

AfD sadece Almanya’da değil, Avrupa’daki diğer aşırı sağcı partilerle de yakın ilişkiler içinde. Parti, Fransa’da Marine Le Pen, İtalya’da Giorgia Meloni ve Macaristan’da Viktor Orbán ile benzer politikaları savunuyor.

Özellikle Elon Musk’ın AfD’ye açık destek vermesi, partinin küresel bir aşırı sağ hareketin parçası olduğuna dair yorumları güçlendirdi. Musk, AfD’nin kongresini X platformunda canlı yayınlayarak partiye büyük bir görünürlük kazandırdı.

AfD Almanya’nın geleceğini nasıl etkileyecek?

AfD’nin yükselişi, Almanya’nın siyasetini doğrudan etkiliyor. Partinin hükümette yer alma ihtimali düşük olsa da:

Göç politikaları sertleşebilir. CDU ve SPD, AfD seçmenini kazanmaya çalışırken, göç konusunda daha sert yasalar çıkarmak zorunda kalabilir.

Ana akım partiler, AfD’nin söylemlerine daha fazla yer vermek zorunda kalacak. AfD, doğrudan iktidarda olmasa bile politikaları yönlendiren bir baskı unsuru haline gelebilir.

Almanya’daki bölünmeler derinleşebilir. AfD’nin artan desteği, ülkenin doğusu ve batısı arasındaki siyasi ayrışmayı daha da büyütebilir.

AfD’nin yükselişi, Almanya’nın siyasi geleceğinde kalıcı bir değişim mi yaratacak, yoksa sadece geçici bir tepki mi? Bu sorunun cevabı, önümüzdeki yıllarda ülkedeki ekonomik, sosyal ve göç politikalarının nasıl şekilleneceğine bağlı olacak.