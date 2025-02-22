Askıda 9 Gülek Buğday” Projesi Başlatıldı

Askıda 9 Gülek Buğday” projesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından duyurularak hayata geçirildi. Bu proje kapsamında dar ve sabit gelirli vatandaşların temel gıda ihtiyacına destek sağlanması hedefleniyor. Bahçeli, projeye ilk bağışı kendisinin yaptığını belirterek, özellikle çiftçilere ve iş dünyasına destek çağrısında bulundu. MHP X Duyurusu

Bahçeli’den Çiftçilere ve Hayırseverlere Çağrı

MHP tarafından yapılan açıklamada, çiftçilerin elde ettikleri mahsullerden bir kısmını askıya bırakmaları ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için dayanışma vurgusu yapıldı. Açıklamada, “Çiftçilerimizin tarımsal üretimi, Allah’ın bir lütfu olarak en helal kazanç kapısıdır. Bu nedenle çiftçilerimizin, vatan evlatlarının beslenmesine katkı sağlaması ahlaki bir sorumluluktur” denildi.

MHP lideri Bahçeli, projenin startını bizzat ilk katkıyı yaparak verdiğini belirterek, tüm üreticileri “Askıda 9 Gülek Buğday” kampanyasına destek vermeye davet etti.

“Askıda 9 Gülek Buğday” İsmi Nereden Geliyor?

Proje isminin arka planında MHP’nin milliyetçi vurguları dikkat çekiyor:

• “Askıda” ifadesi, MHP’nin daha önce uyguladığı “Askıda Ekmek” projesiyle benzer bir dayanışma kültürünü hatırlatıyor.

• “32 kilograma karşılık gelen ve genellikle arpa, buğday gibi tahıllarda kullanılan ağırlık birimidir.

Ölçü birimlerinde inkılap yapılmasından önce bu ölçü, çiftçilerin tartı yerine teneke veya ahşap kovaları kullanması nedeniyle oldukça yaygındı.

Yerel ölçü birimi olan Gülek, 32 kilo buğdaya denk geliyor ve 9 Gülek 288 kilo buğday tutuyor.

• “9 rakamı”, MHP’nin Dokuz Işık Doktrini ve Türk milliyetçiliğinin temel ilkeleriyle olan bağlantısını gösteriyor.

Ekonomik Kriz ve Sosyal Dayanışma Mesajı

MHP’nin başlattığı bu projenin, 2025 yılında artan ekonomik sıkıntılar ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar göz önüne alındığında siyasi bir mesaj taşıdığı yorumları yapılıyor. Bahçeli’nin açıklamaları, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik dolaylı bir eleştiri olarak da değerlendirilebilir.

Özellikle asgari ücretliler, emekliler ve dar gelirli ailelerin temel gıda ürünlerine ulaşımında yaşanan sıkıntıların giderek arttığı bir dönemde başlatılan bu proje, hem sosyal dayanışma kültürünü güçlendirme hem de ekonomik sorunlara dikkat çekme amacı taşıyor.

MHP’nin Sosyal Politikalarına Yeni Bir Ekleme

Milliyetçi Hareket Partisi daha önce de “Askıda Ekmek” kampanyası gibi çeşitli sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmişti. “Askıda 9 Gülek Buğday” projesinin de benzer bir etki yaratması bekleniyor.

Projenin önümüzdeki günlerde çiftçiler ve iş insanları tarafından nasıl karşılanacağı, hükümetin bu projeye yönelik nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Ayrıca, diğer siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu girişime nasıl yanıt vereceği de dikkatle takip edilecek.

MHP’nin duyurusuna göre, “Askıda 9 Gülek Buğday” kampanyası, gıda güvencesi sağlamak ve Türk milletinin dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla uzun soluklu bir sosyal proje olarak devam edecek.