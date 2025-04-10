Mattia Ahmet Minguzzi davasında ilk duruşma görüldü

Kadıköy’de yaşanan acı olayın ardından kamuoyunun dikkatle takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması, İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Salonun dışında bekleyen kalabalık, “Ahmet için adalet” ve “Sokakta katil istemiyoruz” sloganları attı.

Sanık ifadeleri alındı, tanıklar dinlenmeye başlandı

Suça sürüklenen çocuklardan birinin ifadesi sabah saatlerinde alınırken diğer sanığın ifadesi öğle arasının ardından dinlendi. Tanık beyanlarına geçilen duruşmada, mahkeme heyeti iki yeni tanığın daha dinlenmesine karar verdi.

Bakanlık davaya müdahil oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya müdahillik talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıkların ailelerinden hiçbirinin duruşma salonunda yer almaması dikkat çekti. Duruşma yaklaşık 20 dakika gecikmeyle başladı ve gün boyunca devam etti.

Mattia Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’ta

Mahkeme, dinlenmeyen tanıkların ifadeleri ve dosyada eksik görülen hususların tamamlanması amacıyla duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.