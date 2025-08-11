Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çetin bir mücadele yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Türkiye’nin farklı alanlarda geleceğini şekillendirecek kapsamlı bir mücadele yürüttüğünü belirterek, “Biz buna Türkiye Yüzyılı’nın inşası mücadelesi diyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, kentsel dönüşümde iktidar, muhalefet ve yerel yönetimlere seferberlik çağrısı yaptı; terörle mücadelede milli birlik vurgusu yaptı. Gazze konusunda ise Türkiye’nin en net tepkiyi veren ülke olduğunu söyledi.

Deprem sonrası seferberlik mesajı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, “Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik. Arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Devletimizin tüm kurumları depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kentsel dönüşümde mutabakat çağrısı

Erdoğan, “İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve elbette şehir sakinleri ile beraber ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart. Bu konuda artık bir mutabakat oluşmalı, ideolojik ön yargılar terk edilmeli, herkes elini taşın altına koymaktan kaçmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye vurgusu

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 8. yılında rahmetle andığını belirten Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşacağız. Milli meselelerde milli duruş sergilemek siyaset kurumunun millete karşı görevidir.” dedi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun oy birliği ile aldığı kararları olumlu bulduğunu belirten Erdoğan, komisyonun çalışmalarına tam destek verdiklerini söyledi.

Gazze açıklaması

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, “Terör devleti İsrail’in, Filistinli kardeşlerimize yönelik vahşeti karşısında en net tepkiyi veren ülke Türkiye’dir. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik.” dedi.

Sahte diploma tartışmaları

Sahte diploma iddialarına da değinen Erdoğan, “Suçu, bir sene önce tespit eden, şikayet eden, yargıya intikal ettirip şüphelilerin yakalanmasını sağlayan devletimizin ilgili kurumlarıdır. Türkiye’nin rüşvetçilerle, suç örgütleriyle, milletin malına çöken siyasi tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız.” ifadelerini kullandı.

