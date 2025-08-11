Macron’dan İsrail’e sert uyarı: sonsuz savaş kapıda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in Gazze Şehri ve Mawasi kamplarına yönelik askeri operasyonlarını genişletme kararına sert tepki gösterdi. Macron, bu adımın “eşi görülmemiş bir felakete” yol açacağını belirterek, hem İsrailli rehinelerin hem de Gazze halkının bu stratejinin ilk kurbanları olmaya devam edeceğini vurguladı. Fransa lideri, Gazze’de güvenliği sağlamak, sivilleri korumak ve Filistin yönetimine destek vermek amacıyla BM yetkisi altında uluslararası bir koalisyon kurulmasını önerdi.

Macron’dan “Kalıcı savaş riski” uyarısı

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin geçen hafta aldığı kararın, bölgeyi “sonu gelmeyen bir savaşa” sürükleyeceğini belirten Macron, “İsrailli rehineler ve Gazze halkı, bu stratejinin en büyük mağdurları olmaya devam edecek” dedi.

Ateşkes çağrısı

Fransız lider, çatışmaların derhal sona erdirilmesi gerektiğini yineleyerek, “Bu savaşı şimdi, kalıcı bir ateşkesle bitirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

BM misyonu önerisi

Macron, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de bir uluslararası görev gücü oluşturması gerektiğini söyledi. Bu misyonun güvenliği sağlamak, sivilleri korumak ve Filistinli yönetim organlarına destek vermekle görevlendirilmesini önerdi. “Ekiplerime, bu konuda ortaklarımızla gecikmeden çalışma talimatı verdim” diye konuştu.

Uluslararası hukuk uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin geçen yıl Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yakalama kararı çıkarmasının ardından geldi. Uluslararası Adalet Divanı da geçen yıl verdiği geçici kararda, İsrail’in eylemlerinin “soykırım” olarak değerlendirilebileceğini ve ülkenin insani yardımların Gazze’ye ulaşmasını sağlamakla yükümlü olduğunu belirtmişti.

