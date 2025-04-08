Erdoğan’dan CHP’ye sert mesajlar: Bal gibi görüyorlar, bal gibi biliyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Hem muhalefeti hedef alan hem de Gazze’de yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, 23 yıldır sürdürülen gönül dili siyasetine devam edeceklerini belirterek, “85 milyonun kardeşliğini daha ileri taşıma gayretinde olacağız” dedi.

“Sokak eylemleriyle ekonomiye saldırılıyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarını “şuursuzluk” olarak değerlendiren Erdoğan, sokak eylemleri üzerinden Türkiye ekonomisinin hedef alındığını söyledi. “Her kim siyasetin meşru kanalları ardına kadar açıkken sokağı adres gösteriyorsa, kendini inkâr ediyor demektir” diyen Erdoğan, linç listeleriyle milli işletmelerin tehdit edilmesini de eleştirdi. “Büyüklük gösterdikçe onlar seviyeyi düşürdü. Sabrettikçe iftiranın, hakaretin dozunu artırdılar” sözleriyle muhalefete sert tepki gösterdi.

Erdoğan: İstanbul’u saran şebekenin ucu nerelere uzanıyor göreceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik süren yolsuzluk soruşturmasına da değinen Erdoğan, “İstanbul’un nasıl talan edildiğini, rüşvet çarkının nasıl işletildiğini CHP yönetimi bal gibi biliyor” dedi. Beytülmale uzatılan kirli ellerin hesabını yargının soracağını belirten Erdoğan, bu yapının kollarının nerelere uzandığının zamanla daha net görüleceğini ifade etti.

“Gazze’de insanlık onuru çiğneniyor”

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da dikkat çekerek, “Gazze’de insanlık onuru İsrail tarafından açıkça çiğneniyor. Sağlık görevlileri infaz ediliyor, ambulanslara kurşun sıkılıyor” dedi. Antalya Diplomasi Forumu’nda bu vahşeti devlet başkanlarıyla masaya yatıracaklarını duyuran Erdoğan, “Hakkı, mazlumu savunma noktasında kimse bize sınır çizemez” ifadelerini kullandı.

“CHP, ‘dayan Yorgo’ ile ‘yetiş Yorgo’ arasında sıkıştı”

CHP’nin dış güçlere bel bağladığını savunan Erdoğan, “Gazi’nin partisini aldılar, Batılı güçlerden birkaç destek cümlesi almak uğruna başkalarının ayağına paspas ettiler. CHP genel başkanları yıllardır ‘dayan Yorgo’ ile ‘yetiş Yorgo’ ikilemi arasında sıkışıp kaldı” diye konuştu.

“Gönül diliyle devam edeceğiz”

Konuşmasının sonunda Türkiye’ye birlik mesajı veren Erdoğan, 23 yıldır sürdürülen siyaset anlayışına vurgu yaparak, “Husumetin ve öfkenin diliyle değil, yine gönül diliyle konuşacağız. 85 milyonun kardeşliğini daha ileri taşıma gayretinde olacağız” dedi.

