Kapıkule’de rüşvet operasyonu: 350 kişi aranıyor

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda büyük bir rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Emniyet birimlerinin ocak ayında başlattığı teknik ve planlı çalışma kapsamında, gümrük muhafaza memurlarının Türkiye’ye giriş-çıkış yapan kişilerden sistematik şekilde rüşvet aldıkları tespit edildi.

Bu kapsamda peronlara yerleştirilen gizli kameralarla çok sayıda görüntü kaydedildi. Delillerin tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler, 38 gümrük memuruna ait adreslerde eş zamanlı baskın düzenledi.

Yüklü miktarda para ele geçirildi

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda toplam 14 bin 600 dolar (yaklaşık 554 bin 800 TL), 21 bin 325 euro (yaklaşık 874 bin 325 TL) ve 89 bin 800 TL ele geçirildi. Söz konusu paraların, rüşvetten elde edildiği değerlendiriliyor.

350 kişiye daha yakalama kararı

Rüşvet aldıkları öne sürülen memurların yanı sıra, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için operasyonların genişletileceği ifade edildi.

Rüşvet anları görüntülendi

Operasyonun en dikkat çeken kısmı ise, peronlara yerleştirilen gizli kameralarla rüşvet anlarının kayıt altına alınmış olması oldu. Ekol TV, bu görüntülerin bazılarını kamuoyuyla paylaştı.

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