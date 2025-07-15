FETÖ’nün güncel yapılanmasına büyük darbe: 15 ilde 51 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yeni bir operasyonla sonuçlandı. Milli Eğitim Bakanlığı içindeki örgüt yapılanmasının şifreleri çözülürken, 15 ilde düzenlenen baskınlarda 51 şüpheli yakalandı.

FETÖ bölgelere ayrılmış, her bölgeye bir sorumlu

Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü çalışmalarda, FETÖ’nün İstanbul’u kendi içinde bölgelere ayırdığı ve her bir bölgeye örgüt sorumlusu atadığı belirlendi. Soruşturmada, şüphelilerin video konferans yoluyla veya belirlenen adreslerde yüz yüze toplantılar düzenleyerek örgüt hiyerarşisini ayakta tutmaya çalıştıkları ortaya kondu.

İzidvaç faaliyeti ve yeni eleman temini

Şüphelilerin yalnızca toplantılarla değil, kurban organizasyonları ve izdivaç faaliyetleriyle de örgüt içi bağı kuvvetlendirme amacında olduğu saptandı. Yürütülen soruşturmada, örgüte yeniden bağlılık oluşturmak, yeni eleman kazandırmak ve örgüt içindeki birliği sağlamak için çeşitli sosyal yapılanmalara da devam ettikleri anlaşıldı.

63 şüpheliden 51’i gözaltında

İstanbul merkezli operasyon kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 farklı ilde eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 51 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurt dışına yasa dışı yollardan kaçtığı tespit edildi. Geriye kalan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Para, dijital materyal ve yasaklı kitaplar ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 bin 150 avro, 6 bin 580 dolar ve 138 bin lira nakit para ile birlikte örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e ait 7 adet yasaklı kitap ve yayın bulundu. Ayrıca çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

