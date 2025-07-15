Beyoncé’nin yayınlanmamış şarkıları çalındı!

Beyoncé’nin dünya çapındaki “Cowboy Carter” turnesi, Atlanta ayağında beklenmedik bir olayla gölgelendi. Ünlü sanatçının koreografı Christopher Grant ve ekip üyesi Diandre Blue’nun eşyalarının bulunduğu kiralık araç soyuldu. Hırsızların hard diskler, bilgisayarlar ve turne materyalleriyle birlikte çok sayıda lüks eşyayı da çaldığı belirtildi.

Araç otoparktayken hedef alındı

Atlanta Emniyet Müdürlüğü’nün raporuna göre, olay 8 Temmuz’da Krog Street’teki çok katlı bir otoparkta meydana geldi. Grant ve Blue’nun kiraladığı Jeep Wagoneer, otoparkın ilk katında park halindeyken iki bavul çalındı. Hırsızlık sonrası başlatılan soruşturmada olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi taradı.

Yayımlanmamış kayıtlar

Çalınan eşyalar arasında Beyoncé’ye ait henüz kamuoyuyla paylaşılmamış şarkılar, turneye özel görüntü planları, geçmiş konserlerin set listeleri ve gelecek şovlara dair detayların bulunduğu materyaller yer alıyor. Hard disklerdeki müzik dosyalarının su işaretiyle korunduğu, buna rağmen çalındığı bildirildi.

Şüpheliye yönelik yakalama kararı

Olayla ilgili soruşturmayı Atlanta Emniyeti’ne bağlı Otodan Hırsızlık Birimi yürütüyor. Polis, kimliği açıklanmayan bir kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tom Ford gözlük ve Macbook da gitti

Grant, hırsızlık sırasında 1000 dolar değerinde kıyafet, 500 dolar değerinde Tom Ford marka güneş gözlüğü ve 750 dolarlık Tumi marka bir sırt çantasının da alındığını belirtti. Diandre Blue ise Macbook Air dizüstü bilgisayarı ve bir çift kulaklığının çalındığını rapor etti.

Beyoncé turneye devam ediyor

Yaşananlara rağmen Beyoncé’nin Atlanta’daki dördüncü ve son konserini 15 Temmuz’da gerçekleştireceği açıklandı. Ünlü şarkıcı, 10, 11 ve 13 Temmuz’da Mercedes-Benz Stadyumu’nda sahne almıştı. Turne programına göre Beyoncé, bir sonraki konserini 25 Temmuz’da Las Vegas’ta verecek.

