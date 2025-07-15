Trump’tan Ukrayna’ya destek sözünden sonra Rusya’nın tepkisi ne oldu?

Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada Ukrayna’ya yönelik yeni silah sevkiyatlarını duyururken, Rusya’yı hedef alan gümrük tarifeleriyle Moskova’ya açık bir uyarı gönderdi. Ancak Rusya, daha ağır yaptırımlar beklediğinden olacak, borsası %2,7 oranında yükseldi.

Moskova’da beklenenin altında yaptırım endişesi

Trump’ın açıklamaları sonrası Moskova Borsası’nda yükseliş yaşandı. Bunun nedeni, Kremlin’in çok daha sert yaptırımlara hazırlıklı olmasıydı. Rusya’daki bazı medya organları, Trump’ın “sürprizlerinin” ülke açısından hoş olmayacağını yazarken, getirilen yaptırımların ancak 50 gün sonra yürürlüğe girecek olması Moskova’ya manevra alanı sundu.

Trump, Putin’e mesaj verdi

Donald Trump’ın açıklamaları, ABD’nin Rusya’ya karşı daha kararlı bir tutum sergileyeceğinin işareti olarak yorumlandı. Trump, göreve döndüğü ocak ayından bu yana Rusya-Ukrayna savaşına son vermeyi dış politikada öncelik haline getirmişti. Ancak Kremlin’in barış görüşmelerine dair sürekli “evet ama…” yaklaşımı, ilerleme sağlanmasını engelledi.

Rusya, barışı şartlı istiyor

Moskova, Trump’ın önerdiği kapsamlı ateşkese mart ayında prensipte onay verdiğini açıklasa da bunu Batı’nın Kiev’e yaptığı askeri yardımların durdurulması ve Ukrayna ordusunun geri çekilmesi gibi ön koşullara bağladı. Kremlin, savaşın nedenini NATO, Ukrayna ve Batı kaynaklı güvenlik tehditlerine dayandırıyor. Ancak 2022’de saldıran tarafın Rusya olduğu, Batı kamuoyunda unutulmuş değil.

Moskova zaman kazandı

Trump yönetimi şimdiye kadar, Moskova ile ilişkileri iyileştirmek ve barış müzakereleri yürütmek adına yaptırım kartını geri planda tutmuştu. Ancak Kremlin’in zaman kazanmaya yönelik “evet ama…” taktiği Beyaz Saray’da sabırsızlık yaratmış durumda. Trump artık açık şekilde “Putin’den memnun olmadığını” söylüyor.

Moskova’da hayal kırıklığı

Washington ile barış arayışındaki Rusya’da da Trump’a yönelik bakış değişiyor. Moskova merkezli Moskovsky Komsomolets gazetesi, Trump için “Büyüklük hezeyanları olan ve fazla konuşan biri” ifadelerini kullandı. Bu durum, iki taraf arasında artan güvensizliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

