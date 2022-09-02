Türkiye Futbol Federasyonu Riva binasına silahlı saldırı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin odasına yönelik yapılan saldırı sırasında, TFF Yönetim Kurulu toplantı halindeydi. Kurşunlardan biri yönetimde yer alan Ali Düşmez ile Hamit Altıntop’un arasına düştü.

Saldırı da başkanlık ofisine 1 kurşun yönetim kurulu toplantı odasına da 1 kurşun isabet etti. Yönetim Kurulu toplantı halindeyken odaya gelen bir kurşunun Hamit Altıntop’un yakınındaki perdeye isabet ettiği ve Altıntop’un son anda ölümden kurtulduğu öğrenildi.

Hamit Altıntop’un başının yakınından geçti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafında yapılan açıklamada Altıntop’un ensesine cam kırıklarının isabet ettiği, ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hamit Altıntop yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur”

Ayakta kimse olmaması hayat kurtardı

Saldırganların Riva deresi tarafından araba ile gelerek ateş ettikleri öğrenilirken kurşunların isabet etmesi açısından ayakta kimsenin olmaması şans olarak değerlendirildi. Ayakta birinin olması halinde vurulmasının kaçınılmaz olduğu düşünülürken Hamit Altıntop’un kendisini yere atarak kurşunlardan korunduğu öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu toplantı odasındakiler ilk anda Hamit Altıntop’un vurulduğunu düşündü. Kurşunlar odada bulunan kişilerin başının üstünden geçti.