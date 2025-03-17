Hakim Nazım Bal kimdir? Ankara’nın Çankaya ilçesinde hayatını sürdüren Nazım Bal, evinde ölü bulundu. Uzun yıllardır ceza hukuku alanında görev yapan Bal’ın ölüm haberi, hukuk camiasında büyük üzüntü yarattı.

Hakim Nazım Bal kimdir? Ölüm nedeni ne?

Ankara Alacaatlı Mahallesi’nde yaşadığı evde ölü bulunan Hakim Bal, uzun yıllar ceza hukuku alanında kritik davalara bakmıştır. Hakim Nazım Bal, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde tetkik hakimi olarak görev yapmış, 2019 yılında ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne atanmıştır. Özellikle cinayet davalarında uzmanlaşan Hakim Bal, hukuk camiasında önemli bir isim olarak tanınıyordu.

Hakim Nazım Bal nasıl bulundu?

Nazım Bal, kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları tarafından polise bildirildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Nazım Bal’ı banyoda kalorifer peteğine kablo ile asılı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemelerinde Hakim Nazım Bal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, Hakim Bal’ın ölümünün intihar olup olmadığı konusunda detaylı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Hakim Bal’ın eşi Z. Bal, verdiği ifadede eşinin herhangi bir sorunu olmadığını, yalnızca uyku problemleri yaşadığını belirtti.

Hukuk camiasından taziye mesajları

Nazım Bal’ın ani ölümü, meslektaşları ve hukuk çevrelerinde büyük üzüntü yarattı. Çeşitli hukuk platformları ve yargı mensupları, sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımladı.

Nazım Bal kimdir? sorusunun yanıtı ve olayın detayları, soruşturma kapsamında netleşmeye devam edecek.