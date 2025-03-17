Prof. Dr. Tahsin Yeşildere: İmamoğlu’nun diploması siyasi gündem yaratıyor

Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, “ İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin tartışmalar hukuki ve akademik gerçeklerle örtüşmüyor”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Bölümü’nden aldığı diplomanın sahte olduğu iddiasıyla açılan soruşturma devam ederken, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği önceki dönem başkanlarından Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, konuyla ilgili akademik ve hukuki bir değerlendirme yaptı.

Tahsin Yeşildere, Ekrem İmamoğlu’nun eğitim sürecini detaylı bir şekilde aktararak, iddiaların hukuki ve akademik dayanağı olmadığını vurguladı.

İmamoğlu’nun Üniversite Eğitimi ve Yatay Geçiş Süreci Ekrem İmamoğlu, 5 Eylül 1988’de Kuzey Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) İngilizce İşletme Bölümü’ne kayıt yaptırdı. Lise mezunu olarak yasal hakkını kullanarak vakıf üniversitesine giriş yaptı.

Hazırlık ve birinci sınıfı tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yatay geçiş ilanını görerek başvuruda bulundu. 1990 yılında, dönemin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yönetmeliklerine uygun olarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. Başvurusu, 29 Ağustos 1990 tarihli ve 2607 sayılı karar ile kabul edildi.

Prof. Dr. Tahsin Yeşildere “Usulsüzlük yok”

Üniversite, Ekrem İmamoğlu’nun geçiş sürecini, YÖK tarafından 1982’de yayımlanan ve 1990’da güncellenen “Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları Yönetmeliği” çerçevesinde değerlendirdi. Yatay geçişin ardından, 3. sınıfa devam ederken bazı eksik dersleri tamamladı.

Yeşildere, yatay geçiş sürecinde herhangi bir yasa dışılık ya da usulsüzlük bulunmadığını vurguladı. 2020 yılında dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve 2024 yılında mevcut rektör Prof. Dr. Bülent Zülfikar, sürecin yasal olduğunu resmi belgelerle teyit etti.

İmamoğlu’nun Diploması ve Tanınırlık Tartışmaları Ekrem İmamoğlu, 1992’de mezun olarak geçici mezuniyet belgesini aldı ve 1995 yılında, dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Berkarda imzalı diplomasını teslim aldı.

Daha sonra aynı fakültede yüksek lisans eğitimine devam etti. Kamuoyunda sıkça tartışılan “tanınırlık” ve “denklik” kavramlarına açıklık getiren Yeşildere, tanınırlığın bir üniversitenin akademik derece vermeye yetkili bir kurum olarak kabul edilmesi anlamına geldiğini, denklik sürecinin ise yurt dışında alınan diplomaların Türkiye’de geçerli olup olmadığını değerlendiren ayrı bir süreç olduğunu belirtti. Girne Amerikan Üniversitesi, 1990’lı yıllarda YÖK tarafından tanınan bir kurum olup, 1993 yılında YÖK tarafından resmen kabul edildi.

Ancak o dönemde yurt dışı üniversitelerden yatay geçişlerde akreditasyon, uluslararasılaşma, tanınırlık ve diploma denkliği gibi konular henüz bir düzenlemeye tabi değildi. Üniversiteler, yatay geçiş başvurularını tamamen kendi yetkileri çerçevesinde değerlendiriyordu.

Uluslararası ve Ulusal Hukuki Çerçeve Türkiye, Lizbon Tanıma Sözleşmesi’ni 2004 yılında imzaladı ve 2007’de yürürlüğe koydu. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği ise ilk kez 2007 yılında yayımlandı ve 2017’de güncellendi. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı 1990 yılında bu düzenlemeler yürürlükte değildi.

Prof. Dr. Tahsin Yeşildere “Diploma resmi ve geçerlidir”

Prof. Dr. Yeşildere’ye göre, Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’ne girişi de, İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş süreci de tamamen yasal çerçevede gerçekleşti.

“İmamoğlu’nun diploması resmidir ve geçerlidir,” diyen Yeşildere, bu konunun hukuki ve akademik bir tartışmadan ziyade siyasi bir gündem olarak kullanıldığını belirterek, üniversitelerin özerk yapısına müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Üniversitelerin akademik özerklik çerçevesinde değerlendirme yapması gerektiğini vurgulayan Yeşildere, bu tür siyasi baskıların kabul edilemez olduğunu söyledi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı’nın istifasının da bu baskılardan bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

“Üniversiteler siyasetin kullanacağı araçlar değildir… ”

Ayrıca İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) konuya dair şu açıklamayı yaptı: