Doktorların vergi usulsüzlüğü ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü denetimlerde, doktorların büyük ölçekli vergi kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. Yapay zeka destekli incelemeler sonucunda 3 bin 500 doktorun kazançlarını gizlemek için sekreter, eski eş ve yakınlarının banka hesaplarını kullandığı tespit edildi. Kaçırılan toplam hasılatın büyüklüğü 15 milyar TL’ye ulaştı.

Yapay Zeka 33 Bin Riskli Doktoru Tespit Etti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi kaçakçılığıyla mücadelede yapay zeka destekli analiz sistemlerini kullanarak doktorları mercek altına aldı.

İlk aşamada 33 bin doktorun riskli mükellef kategorisinde olduğu belirlendi.

İkinci aşamada ise bankalardan alınan veriler ve hesap hareketlilikleri incelenerek 3 bin 500 doktorun, gelirlerini üçüncü kişilerin hesaplarına aktardığı ortaya çıktı.

Sekreter ve Eski Eşlerin Hesaplarında Milyonlar Tespit Edildi

Denetimlerde ortaya çıkan bazı ilginç detaylar dikkat çekti:

Asgari ücretle çalışan bir sekreterin hesabında 5 milyon TL hareketlilik görüldü.

Bazı doktorların eski eşlerinin banka hesaplarında milyonlarca liralık para akışı tespit edildi.

Yetkililer, hesap sahiplerine “Bu para size mi ait?” sorusunu yöneltti ve kaynak açıklanamadığında gelirin doktora ait olduğu kabul edilerek vergi işlemleri başlatıldı.

Gönüllü Uyuma Girenler Cezadan Muaf Tutuluyor

Denetimlerde 15 milyar TL’lik matrah farkı bulunduğu belirlenirken, pek çok doktorun uzlaşma yolunu seçerek gönüllü uyuma girdiği öğrenildi.

Gönüllü uyuma giren mükellefler, vergi ziyaı cezası almadan gelirlerini beyan etme şansı yakaladı.

Beyan etmeyenler ise ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelenin süreceğini vurgulayarak, mükelleflerin gerçek kazançlarını beyan etmeleri gerektiğini belirtti.

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