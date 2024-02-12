Ara transfer döneminin son gününde kendi tarihinin en yüksek bonservis ücreti ödeyerek yapılan transfer rekorunun perde arkasını Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel açıkladı kırdı.

Hüseyin Yücel: Hasan Arat Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yı devreye soktu

Beşiktaş’ta yeni transferler için imza töreni gerçekleştirildi. Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel Ernest Muci ile ilgili olarak, “Başkanımız Hasan Arat, Ernest Muçi transferinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yı devreye sokmasa bu transferi bitiremezdik. Allah var, hiç yalan söylemeyelim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak çok teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Ernest Muçi transferinde Beşiktaş’a 5 milyon euroya yaklaşan bir jestte bulunduğu belirlendi.

Hasan Arat Cumhurbaşkanı Duda’yı aradı.

Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Arnavut yıldız için Legia Varşova’ya 10 milyon euroluk resmi teklif yaparken ilk planda olumsuz yanıt aldıkları öğrenildi. Başkan Hasan Arat bu gelişme üzerine yakından tanıdığı Cumhurbaşkanı Duda’yı arayarak Legia Varşova’nın ikna edilmesi konusunda destek istedi.<

Ernest Muçi’yi Avrupa’dan gelen ve 15 milyon euroya yaklaşan tekliflere rağmen satmayan Legia Varşova’nın, Başkan Arat’ın Cumhurbaşkanı Duda’yı devreye sokması üzerine geri adım attığı ve 10 milyon euroya razı olduğu ortaya çıktı.

Muçi’nin peşini bırakmayan Avrupalı bazı kulüplerin sezon sonu Beşiktaş’a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandıkları da ileri sürüldü. Muçi’ye ciddi bir yatırım yapan siyah-beyazlıların, Arnavut futbolcuyu elden çıkarmayı düşünmedikleri de aktarıldı.

Bu arada Ernest Muçi ve Joe Worrall’ın bugün Kayserispor deplasmanında ilk 11’de yer alacakları ifade edildi. Al-Musrati’nin ise yedek soyunması bekleniyor.