Beşiktaş’ta yeni Jorge Mendes & Ahmet Bulut dönemi başladı

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos oldu. Santos ile birlikte Onana’nın Marsilya’ya transferi ve Renato Sanchez haberleri akıllara yeniden Jorge Mendes Ahmet Bulut ikilisini getirdi.

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışlarında sancılı bir süreç geçiren, herhangi bir başarısı olmayan Andre Breitenreiter’ın yanı sıra Mircea Lucescu, Ertuğrul Sağlam gibi isimler tarafından bile reddedilen Hasan Arat yönetimi de çareyi siyah beyazlıların eski dostlarında (!) buldu.

Hatırlanacağı gibi Yıldırım Demirören döneminde Jorge Mendes & Ahmet Bulut ikilisi Beşiktaş’ın transferlerinde çok etkin bir rol oynamış, daha sonra ortalığa saçılan Football Leaks belgelerine göre, menajer Jorge Mendes’in 2010-2011 yılları arasında Beşiktaş’a yapılan transferlerde hem FIFA’nın hem de TFF’nin kurallarını ihlal ettiği ortaya çıkmıştı.

NationalTurk 7 yıl önce yazmıştı! Jorge Mendes ve Ahmet Bulut’un Beşiktaş belgeleri Football Leaks’te yayınlandı

Dönemin Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören’in “Kârlı bir yöntem” olarak nitelediği fonla kadrosuna kattığı Hugo Almeida transferinde aracı olan fon şirketinin büyük ortağı olan ünlü isim Jorge Mendes’ti.

Hasan Arat: Bu kulübü menajerlere teslim etmeyeceğiz

Üzerinden yıllar geçti, Beşiktaş yönetimleri Ahmet Bulut vasıtasıyla Jorge Mendes ile iş yapmaya devam etti.

Siyah beyazlılarda 2023 Aralık ayında yapılan başkanlık seçimleri öncesinde ise farklı bir ses çıkmıştı!

Başkan adaylarından Hasan Arat, seçim vaatlerini anlatırken “Kulübün itibarı, kültürü, gelenekleri gitti menajerlerle yönetilen sistem geldi. Menajerlere teslim etmeyeceğiz bu kulübü” diyerek kamuoyunda dikkat çekmişti.

Serdal Adalı ile girdiği seçim yarışını kazanan Hasan Arat yönetimi seçim öncesinde “Hansi Flick ile anlaştık” sözleriyle başlattığı teknik direktör arayışlarında son gün Ertuğrul Sağlam’dan bile yalanlama ile karşı karşıya kaldı.

Nereden çıktı bu Fernando Santos?

Arat yönetimi Rıza Çalımbay’ın görevine son verirken siyah beyazlılarda yeni hoca konusunda beklenti yüksekti. Çünkü Hasan Arat kapıyı Hansi Flick vaadi ile açmıştı!

Hansi Flick, Solskjaer, Ralph Hassenhüttl, Oliver Glassner, Andre Breitenreiter, Quique Setien, Bruno Genesio, Lucien Favre, van Nistelrooy, Mircea Lucescu, Giovanni van Bronckhorst, Ertuğrul Sağlam, Sergen Yalçın gibi birçok isim Beşiktaş’ın gündemine geldi.

Teknik direktör arayışlarında hareketli günler geçiren Beşiktaş, van Bronckhorst ile de anlaşamadıktan sonra Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba’yı Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya’ya gönderdi.

Hasan Arat Ahmet Bulut ile mi görüştü?

Lucescu’nun ardından bir başka eski hocası Ertuğrul Sağlam’dan da ret yanıtı alan Beşiktaş, Portekiz milli takımının eski teknik direktörü Fernando Santos ile anlaştığını duyurdu ve haber spor kamuoyuna bomba gibi düştü.

Siyah beyazlı çevrelerde konuşulan ise şu: Teknik direktör arayışlarında sonuç alamayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son çare olarak İstanbul’da menajer Ahmet Bulut ile buluştu.

Görüşmede Ahmet Bulut, ortağı Jorge Mendes ile birlikte Hasan Arat’a Fernando Santos ismini önerdi.

2 haftayı aşkın süredir teknik direktör bulamayan, Hoffenheim’da 1.14 puan ortalamasıyla görev yapan Andre Breitenreiter’ı bile ikna edemeyen Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos’u çok da düşünmeden kabul etti ve Portekizli teknik adam Beşiktaş’ın yeni hocası oldu.

Santos, Onana, Sanchez… Aynı gün ilginç isimler

Ancak haberler Santos ile sınırlı kalmadı.

Beşiktaş’a transferiyle büyük tartışmalara yol açan, siyah beyazlılarda hiçbir varlık gösteremeyen ve kadro dışı bırakılan Jean Onana birdenbire Marsilya’ya transfer oldu.

Fransa’daki kariyeri de iç açıcı olmayan, Beşiktaş’a transfer olduğunda “yanlış Onana mı alındı” tartışmaları başlayan Fransız futbolcuyu bir anda Marsilya gibi iyi bir takıma götüren şey neydi?

Kısa bir araştırma ile Marsilya Teknik Direktörü Gennaro Gattuso’nun Jorge Mendes’in sahibi olduğu menajerlik şirketi Gestifute’ye bağlı olduğu görülüyor.

Renato Sanchez Beşiktaş’ın gündeminde

Bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın Portekizli yıldız Renato Sanchez ile görüştüğü iddia edildi.

Fransız spor gazetesi L’Equipe, Roma’yla kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches için Beşiktaş’ın devreye girdiğini yazdı.

Tahmin edeceğiniz gibi Portekizli yıldız da Gestifute şirketinin, yani Jorge Mendes’in futbolcusu.

Santos Gestifute’den 16 futbolcu çağırdı!

Dünya futbolunun en etkin menajerlik şirketlerinden Gestifute 2022’de Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Portekiz milli takımındaki hakimiyetiyle de gündeme gelmişti.

Katar’daki Dünya Kupası’nda mücadele eden Portekiz Milli Takımına çağrılan 26 sporcunun 16’sı Gestifute şirketine bağlıydı.

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, 2022 Dünya Kupası öncesi takımın yarısından fazlasını Gestifute futbolcularından seçmesiyle Portekiz medyasının hışmına uğramıştı.

Jorge Mendes’in Portekiz milli takımındaki nüfuz gücü son 8 yılda sürekli artmış, Fernando Santos yönetimindeki 2022 Dünya Kupası’nda ise zirveye ulaşmıştı.

Fernando Santos’un Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü olduğunun açıklandığı gün yaşanan gelişmeler böyle.

Ahmet Bulut & Jorge Mendes ikilisinin Beşiktaş’taki ikinci baharı gerçekten başladı mı zaman gösterecek.

NationalTurk / Özel Haber

Bilgin Gökberk: Demirören’in başkanı olduğu Beşiktaş’ı Jorge Mendes lobisi yönetiyordu