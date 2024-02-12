TİP Hatay adayı Gökhan Zan: Lütfü Savaş çekilsin

TİP’in belediye başkan adayı Gökhan Zan’dan Lütfü Savaş’a çağrı: Gelin, çekilin ve Hatay İttifakı etrafında birleşelim.

Eski milli futbolcu Gökhan Zan TİP Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay’da istifa çağrıları yapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın protestolardan sorumlu tuttuğu eski futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

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TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in “Biz Hatay halkının sesini ve isyanını duyduk. Bu sesi duyduk Hatay halkı ortak adayı olarak Gökhan Zan’ı seçtik” sözleriyle adaylığını duyurduğu Gökhan Zan, ilk açıklamasında “Tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur diyelim ve değiştirelim” dedi.

Zan CHP yönetimine seslenerek şunları söyledi:

“Ne o sabah ne de sonraki günler boyunca yanımızda devlet kurumlarını göremedik. İlk üç gün yalnız bırakıldık. Bizim umudumuz, halkımızın ülkemizin dört bir yanından bize uzattığı el oldu. Deprem suçlarına adı karışmış yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren gerçeğinden daha doğru sonuç vermez. Yapmayın! Eğer bu yanlıştan dönülürse halkımızı yalnız bırakmamak, yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım, hazırız.”

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a çağrı yapan Zan, “Çekilin ve Hatay İttifakı’nın etrafında birleşelim” dedi.

“CHP, Lütfü Savaş’ı değiştirirse adayınızı geri çeker misiniz?” sorusuna TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, “Bizim attığımız bu adım ne CHP’ye ne Lütfü Savaş’a karşı bir adım. Bizim attığımız adım AKP’nin rantçı anlayışına karşı bir adım. CHP’li dostlarımız üstlerine düşeni yaparsa biz de üzerimize düşeni yaparız” cevabını verdi.

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