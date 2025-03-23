İBB’ye kayyum atanıyor: Ekrem İmamoğlu görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesii’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, Anayasa’nın 127. ve Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, İmamoğlu hakkında;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Rüşvet almak,

İrtikap,

Kişisel verileri hukuka aykırı kaydetmek,

İhaleye fesat karıştırmak suçlamaları bulunduğu belirtildi.

48 kişi tutuklandı, 41 kişi adli kontrolle serbest

Soruşturma kapsamında İmamoğlu ile birlikte 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 48 kişi tutuklanırken, 41 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar, adliyeden çıkarılarak Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu: İddiaları reddediyorum

Hakimlikteki ifadesinde kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden İmamoğlu, “86 milyon insanı ayırt etmeden, eşit yurttaşlık temelinde bir gelecek kuracağımıza inanıyorum” dedi.

Sosyal medya mesajı: “Öyle de yenileceksiniz, böyle de”

Tutuklama kararının ardından İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden şu mesajı paylaştı:

“Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!”

Şişli ve Beylikdüzü başkanları da görevden alındı

İBB Başkanı’nın yanı sıra, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Şişli Belediyesi’ne Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı.

26 Mart’ta İBB Meclisi başkan vekilini seçecek

Görevden uzaklaştırma kararlarının ardından İstanbul Valiliği, İBB Meclisi’nin 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te başkan vekilini seçmek üzere toplanacağını açıkladı. Aynı gün sabah saat 09.00’da ise Beylikdüzü Belediye Meclisi aynı gündemle bir araya gelecek.

