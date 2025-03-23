Eski Şişli Belediyesi Meclis üyesi Umut Şenol tutuklandı.

Umut Şenol Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediyesi eski meclis üyesi ve insanı Umut Şenol tutuklandı.

Şişli Belediyesi Eski Meclis Üyesi Umut Şenol Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘CHP’de para sayma görüntüleri’, ‘Kent Uzlaşısı’ ve ‘Medya AŞ’ soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, ardından soruşturmaya ilişkin kararlar açıklanmaya başlamıştı.

Gözaltına alınan Şişli Belediyesi eski meclis üyesi Umut Şenol hakkında karar çıktı. Ahmet Nur Çebi döneminde Beşiktaş yöneticisi olarak uzun yıllar görev yapan Umut Şenol’un tutuklanmasına karar verildi.

Umut Şenol’un yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu biliniyordu.

Umut Şenol’un, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen reklam ihalesi operasyonu kapsamında da Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz sanık olarak yargılanmaya devam ettiği biliniyor. Beşiktaş Postası haberine göre bu dosya nedeniyle sahibi olduğu Karma Reklam’ın karıştığı dava ile ilgili olarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu biliniyordu.