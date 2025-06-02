İstanbul’da tarihi zirve sona erdi! Rusya-Ukrayna savaşı son durum

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış arayışına ev sahipliği yaptı. İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen üçlü toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında başladı. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Heyetlerin katılımı

Rusya heyetinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve GRU Başkanı İgor Kostyukov yer aldı. Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi yer aldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış için adımlar atıldı

Hakan Fidan, toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlerle sürekli temas halinde olduğunu belirterek sürecin ilerlemesi için Türkiye’nin büyük çaba gösterdiğini vurguladı. 16 Mayıs’taki ilk toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 1000’er kişilik esir değişiminin kısa sürede tamamlandığı, her iki tarafın ateşkes ve sonraki adımlara dair tutumlarını belirlediği ifade edildi.

Görüşmelerin hedefi

Toplantıda, ateşkes koşulları ve insani adımlar değerlendirildi. Fidan, savaş esirlerinin değişimi sürecinin ilerletilmesi, liderler toplantısı için hazırlıkların yapılması ve Amerika’nın süreçteki desteğinin önemine dikkat çekti.

Ukrayna heyetinin ek temasları

Ukrayna heyeti, İstanbul’da Almanya, İtalya ve İngiltere temsilcileriyle de bir araya gelerek pozisyonlarını koordine etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Litvanya’daki Bükreş Dokuzlusu Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İstanbul görüşmelerinin öncelikli gündeminin ateşkes, esir değişimi ve Ukrayna’dan zorla götürülen çocukların iadesi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin barış diplomasisindeki rolü

Şubat 2022’de başlayan savaş sonrası hem Antalya hem İstanbul’da tarafları bir araya getiren Türkiye, bu kez de İstanbul’da tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 25 Mayıs’ta tamamlanan esir değişimi ve devam eden temaslar, barış yolunda önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

