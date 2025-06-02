Gündem

Sarıyer’de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı!

İstanbul Sarıyer’de bir İETT otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

NationalTurk FR02/06/2025
0 Bir dakikadan az
İstanbul Sarıyer’de bir İETT otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Sarıyer’de bir İETT otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
WTS ile Ayın Fırsatları

İstanbul Sarıyer’in Tarabya Bayırı Caddesi’nde sabah saatlerinde büyük bir panik yaşandı. 29 D hat numaralı 34 HO 1938 plakalı İETT’ye bağlı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

İçerik gizle
1 İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi
1.1 Otobüs kullanılamaz hale geldi
1.2 Sürücünün suç kayıtları ortaya çıktı

İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi

Dumanları fark eden İETT sürücü Ö.K. (35), aracı hemen yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Alevlerin otobüsün tamamını sarması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüs kullanılamaz hale geldi

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülse de otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Sürücünün suç kayıtları ortaya çıktı

Öte yandan otobüs şoförü Ö.K’nin emniyette çeşitli suçlara ilişkin 2 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Bağlantılar
NationalTurk FR02/06/2025
0 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu