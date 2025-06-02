Sarıyer’de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı!

İstanbul Sarıyer’in Tarabya Bayırı Caddesi’nde sabah saatlerinde büyük bir panik yaşandı. 29 D hat numaralı 34 HO 1938 plakalı İETT’ye bağlı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi

Dumanları fark eden İETT sürücü Ö.K. (35), aracı hemen yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Alevlerin otobüsün tamamını sarması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüs kullanılamaz hale geldi

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülse de otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Sürücünün suç kayıtları ortaya çıktı

Öte yandan otobüs şoförü Ö.K’nin emniyette çeşitli suçlara ilişkin 2 kaydının bulunduğu öğrenildi.

