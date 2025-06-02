Paris’te şaşırtan eylem: Emmanuel Macron çalındı

Paris’in 9. bölgesinde yer alan Grevin Müzesi’nde sergilenen Emmanuel Macron’un balmumu heykeli, çevreci bir eylem planının parçası olarak çalındı. Olay, bugün sabah saatlerinde yaşandı. Üç kişi, turist kılığında girdikleri müzede heykelin üzerini bir battaniyeyle örterek acil çıkış kapısından çıkarıp kayıplara karıştı. Balmumu heykelin değerinin 40 bin avro olduğu belirtildi.

Macron heykeli nasıl çalındı

Greenpeace’ten olduklarını iddia eden aktivistler, çaldıkları heykeli Rusya’nın Paris Büyükelçiliği önüne götürdü. Burada heykelin yanına Rusya bayrağı ve uyarı levhaları yerleştirerek, Fransa’nın Rusya’dan ithal ettiği gaz ve gübreye karşı bir protesto düzenledi. Eylemin sadece birkaç dakika sürdüğü ve polis müdahalesi olmadan sona erdiği öğrenildi.

Fransız medya organları Franceinfo ve RTL’nin aktardığına göre, polis kaynakları olayın detaylarını doğruladı. Heykelin müzeden çıkarılması sırasında kullanılan battaniyenin, müze çalışanı izlenimi vermek için getirildiği öğrenildi.

Aktivistlerin mesajı

Eylemciler, Macron’un heykelini kullanarak Fransa’nın çevre politikalarına ve Rusya ile devam eden ticari ilişkilere dikkat çekmeye çalıştı. Olay, Fransa’da çevreci grupların ses getiren eylemleri arasında yerini aldı.

