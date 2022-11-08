Türkiye gezisinde Anıtkabir’i ziyaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği için Ankara ile imzalanan muhtırayı sonuna kadar uygulayacaklarını söyledi. / İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Anıtkabir’de

NATO üyelik sürecine ilişkin Türkiye’nin vetosu üzerine temaslarda bulunmak için gelen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Anıtkabir’i ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Kristersson hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Kristersson Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

“Yaklaşık 100 yıl önce tarafınızca kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni ziyaret etmek benim için büyük bir onurdur. 1934’te Ankara’daki İsveç Büyükelçiliğinin açılışında, dönemin Veliaht Prensi Gustaf Adolf ile çekilmiş fotoğraflarınız, bana ülkelerimiz arasındaki yakın bağların ne kadar eskiye dayandığını anımsatmaktadır. İsveç ve bu güzel ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme temennilerimle.”

Kristersson Anıtkabir ziyareti sonrası basına yaptığı açıklamada ise “İsveç Parlamentosu’nda Türkiye ile ‘İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’ kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle diyaloğa girmeyecek” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kristersson’a Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay eşlik etti.

İsveç’ten PKK açıklaması: Aramıza mesafe koyacağız

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazlarını sürdürmesiyle ilgili tartışmalar sürerken İsveç’ten dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in terörle mücadelede iş birliği yapmadığını açıklayarak iki ülkenin NATO üyeliğini kabul etmemiş fakat Haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde ikna edilmiş ve mutabakat imzalanmıştı. Buna karşın Türkiye, hâlâ iki ülkenin NATO üyeliğine nihai onayı vermedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, ülkesinin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yle arasına mesafe koyacağını açıkladı. Ülkesinin Suriye’de PYD/YPG’ye verdiği desteğe değinen Billstrom, İsveç Radyosu’na yaptığı açıklamada “Bu örgütlerle PKK arasında çok yakın bir bağ var. Burada temel amaç İsveç’in Türkiye’yle ilişkileri ve NATO üyeliği” dedi.

İsveç ve Finlandiya ittifaka üyelik için başvuru yapacaklarını açıkladı

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