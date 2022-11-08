Maldivler’deki En İyi Su Üstü Villalar ve Bungalovlar

Maldivler’e tatil rezervasyonu yapmanın tam zamanı. Dünyanın en iyi su üstü villalarından bazılarına ev sahipliği yapan Maldivler mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir ülke. Maldivler en iyi su üstü villalar ve bungalovlar listemize göz atmadan balayı ve tatil planı yapmayın.

Özel bir adada tenha bir su altı villasına yerleşmekten daha romantik bir şey var mı?

İster pırıl pırıl bir turkuaz lagünün üzerinde yer alan özel bir havuzda güneş ışınlarına maruz kalmayı, okyanusa bir su kaydırağıyla dalmayı veya Hint Okyanusu üzerinde sakin bir şekilde tünemiş zarif bir villada balayı anıları yaratmayı umuyorsanız, hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Maldivler’deki en iyi su üstü bungalov ve villaları sizin için derledik.

En gösterişli, kartpostal kadar mükemmel tatil yerlerinden bazılarına ev sahipliği yapan Maldivler, ziyaretçilerine çok sayıda büyüleyici konaklama seçeneği sunuyor.

1. Soneva Fushi / Maldivler’deki En İyi Su Üstü Bungalovlar

Lüks Soneva Fushi tatil beldesi aşkı tazelemek için en iyi yerlerden. Bu yüzden birçok çift burada balayını seçiyor. Birinci sınıf hizmete ek olarak, bu etkileyici tesis, uzun, sallanan palmiye ağaçlarıyla çevrili kusursuz bir araziye sahip. Otelin bulunduğu lagün adeta bir Instagram filtresi. Kum o kadar yumuşak ki ayaklarınız, üzerinde yürüdüğünüz için size teşekkür edecek.

Sekiz su üstü bungalovundan birini ayırtın ve cennetin nasıl bir his olduğunu anlayın. Bu su villalarının her biri, tavandan tabana dev pencereleri ile yumuşak dalgaların üzerinde dingin bir şekilde gezinerek olağanüstü manzarayı kaçırmayı imkansız hale getiriyor. Özel havuz, su üstü katamaran ağı, pitoresk veranda ve açık hava duşları, süitinizde gözlerden uzak kalmak istemenizi kolaylaştırır. Hatta bazılarında doğrudan okyanusa açılan su kaydırakları da var.

Soneva Fushi’deki su üstü villaları, kişiselleştirilmiş uşak hizmeti, açık oturma alanı ve bisikletler de sunuyor.

Adres: Kunfunadhoo Adası Baa Mercan Adası

2. JOALI Maldives

Maldivler’de büyülenmek istiyorsanız, olağanüstü JOALI Maldives’te bir konaklama rezervasyonu yapın. Kendini “lüks, sanat dolu bir ada inziva yeri” olarak ilan eden bu güzellik, mimarisini ve dekorunu tamamen yeni bir beş yıldızlı seviyeye taşıyor.

Havuzlu Lüks Su Üstü Villası, diğer su üstü bungalovlarının çoğunu utandırır. Villanın tamamında tavana kadar uzanan oymalı ahşap paneller, zaten görkemli olan alana bir heybet katıyor. Dev sürgülü kapılar dışarının içeri girmesine izin vererek gösterişli yatak odanızı veya oturma odanızı mobilyalı verandayı içeren daha da büyük bir alana dönüştürür.

Dışarıda, muhteşem bir inziva yeri bulacaksınız, bir daha içeri girmek istemeyeceksiniz. Bir sonsuzluk havuzu, lagüne özel erişim ve açık hava duşu, övgüye değer özelliklerden sadece birkaçı. Villalarda uşak hizmeti de var.

Kendinizi muhteşem su altı bungalovunuzdan ayırabileceğinizi düşünüyorsanız, çeşitli restoranlar da dahil olmak üzere tadını çıkarabileceğiniz çok şey var. Adayı gezmek için bir bisiklet ödünç alın, şnorkelle yüzme veya wakeboarding macerasına atılmak için okyanusa gidin ya da tesisin en ilginç sanat enstalasyonlarını, tablolarını ve heykellerini bulmak için “sanat haritasını” takip edin. Bize güvenin, ayrılmak istemeyeceksiniz.

Adres: Muravandhoo Adası Raa Atolü, Maldivler

3. Jumeirah Maldives Olhahali Adası

Jumeirah Maldives Olhahali Island tatil beldesinin (eski adıyla LUX* Malé Atoll Resort & Villas) yaratıcıları, lüksle dolu bir tatil için bazen bir katın yeterli olmadığını bilirler. Bu yüzden destansı su üstü bungalovlarını iki katlı bir formatta yarattılar .

Bu zarif villaların ikinci katının tepesinde bir çatı verandası bulunurken, alt katı özel havuz ve cam zemin panellerinin yanı sıra açık hava çardağı ile tamamlanmış.

Tesisin çağdaş tasarımı, zengin yemekleri ve nefes kesici doğal ortamı birleştirme yeteneği, burayı Maldivler’deki en iyi tatil yerlerinden biri yapıyor. Hatta özel havuzunuzda servis edilmek üzere yüzen bir kahvaltı için rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Shimmers plaj kulübünde rahat bir yemeğin tadını çıkarın ya da daha uluslararası bir restoran olan Glow’da bir şeyler atıştırın. Café Lounge’a yapacağınız bir gezi sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

Yemek yemekle, şnorkelle yüzmekle veya havuz başında uzanmakla meşgul olmadığınızda, tenis oynayın, yoga derslerine katılın, spa tesisinde rahatlayın. Eğlencenin tadını çıkarmak için çocukları yanınıza alın ya da arkadaş edinebilecekleri ve güler yüzlü personelle saatlerce eğlenebilecekleri çocuk kulübüne gönderin.

Adres: Olhahali, Kuzey Malé Atolü

4. Soneva Jani / Maldivler En İyi Su Üstü Villalar Listesi

Soneva Jani, Soneva Fushi’nin göz alıcı kardeş beldesi. Bir başka muhteşem özellik olan bu büyüleyici nokta, Maldivler’deki en iyi su altı bungalovlarından bazılarına ev sahipliği yapyor. Soneva Fushi’deki villaların etkileyici olduğunu düşünüyorsanız, bu muhteşem güzelliklere gözlerinizi dikene kadar bekleyin.

Şık, temiz ve modern, Maldiv cazibesinin samimi dokunuşlarıyla, bu beş yıldızlı tesisteki su üstü villaları o kadar abartılı ki, ayrılmak için bir neden bulmakta zorlanacaksınız.

Yatağınızda yatarken gece gökyüzünü göstermek için açılır kapanır bir çatı açılır ve katamaran ağları suyun üzerinde sallanmak için süper rahat bir yol olduğunu kanıtlar. Açık hava banyosu, gömme oturma alanı ve tatlı su havuzu lüks faktörünü daha da artırıyor. Lagüne açılan su kaydırağında da çok eğleneceksiniz.

“İkinci Bölüm”, adanın batı ucunda yer alan tesisin yeni yapılan bölümü. 27 su üstü villası, “Birinci Bölüm”de bulunanlardan daha büyüktür ve tümü 2021’de tasarlanmıştır. Diğer su üstü bungalovlarda bulunan tüm olanakları sunarlar.

Diğer benzersiz aktiviteler arasında gün batımı yunus gezisi, açık havada özel film gösterimi ve dolunay yemeği de yer alıyor.

Adres: Medhufaru Lagünü, Noonu Mercan Adası

5. Anantara Kihavah Maldivler Villaları

Anantara Kihavah Maldives Villas tesisi, Cenneti hayal ederken aklınıza gelen şey. Üst düzey lüks ve rakipsiz güzellik arayan yorgun gezginler için bir cennet olan bu çevre dostu tesis, hayallerin sınırlarını zorluyor. Görkemli villaları bir kez gördüğünüzde, asla ayrılmak istemeyeceksiniz.

Hayal edebileceğiniz en görkemli su altı bungalovu Sunset Overwater Pool Villa.

Geniş, mobilyalı güverte, son derece konforlu şezlonglara sahip. Su üstü hamaklar, gömme, cam tabanlı bir jakuzili küvet, konukların özel yemek yiyebilecekleri bir yemek alanı da bulunmakta. Sonsuzluk havuzundan ve gözlerinizi açtığınızda okyanusu görebileceğiniz mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş bir yataktan bahsetmiş miydik?

Konuklara 24 saat özel villa ev sahibine erişim izni verilir ve konuklar, özelleştirilmiş menülerden kendi yastık ve sabunlarını seçebilirler. Daha fazla alan arıyorsanız, iki yatak odalı, gün batımı su üstü havuzlu rezidans ile konaklamanızı daha da artırın.

UNESCO Biyosfer Rezervi’ndeki Baa Atolü’nde yer alan Anantara Kihavah inanılmaz bir resife sahiptir, gün doğumundan gün batımına kadar şnorkelle yüzmek için can atacaksınız. Tesis, çevre dostudur ve oluşturulması sırasında hiçbir ağaç kesilmemiştir.

Adres: Kihavah Huravalhi

6. AYADA Maldives

Birinci sınıf hizmet (sizi alıp adanın etrafında gezdirecek kişisel uşaklar dahil) sunan beş yıldızlı tesis AYADA Maldives’e hoş geldiniz. Hava sıcak, esinti yumuşak ve zarif su üstü villanız o kadar güzel ki, önceki tüm endişeleri ortadan kaldırıyor.

Bungalovunuzun dalma havuzuna dalarak serinleyebilir, su üzerindeki hamakta kitap okuyabilir ve özel güvertenizde dalgaların yumuşak dokunuşuyla dinlendikten sonra uykuya dalabilirsiniz. Açık hava duşu, cildinizdeki tuzu durularken manzaranın keyfini çıkarmanızı kolaylaştırır. Cam panelli zemin, süitinizin içindeyken bile balıkların yanınızda olmasını sağlar.

Maldivler en iyi su üstü villalar listesindeki AYADA’yı terk etmek istemediğiniz için kimse sizi suçlamayacak.

Bu doğal harikalar diyarını keşfetmek için tesisin yollarında bisiklet sürün, ipeksi yumuşak kumsaldan, tropik ormandan, havuzdan ve yolunuzdaki çok sayıda restorandan geçin. Sörf, şnorkelli yüzme, balık tutma ve tüplü dalış, tekne gezileri ve yunus gözlem gezileri gibi çiftler ve aileler için popüler aktiviteleri kaçırmayın.

Adres: Magudhuva Adası, Gaafu Dhaalu Mercan Adası

7. Angsana Velavaru

Havadan bakıldığında, Angsana Velavaru beldesi biraz iskelet gibi görünüyor: Güney Nilandhe Atolü’nün turkuaz sularından çıkan ahşap yürüyüş yollarından çıkıntı yapan büyük su üstü villaları harika. Yaklaştığınızda, bu beş yıldızlı lüks su üstü bungalovların hem dışında hem de içinde bulunan kusursuz güzelliğe hayran kalacaksınız.

Tercihinize bağlı olarak bir gün doğumu veya gün batımı manzarası seçin. Her villa, büyüleyici ortamından en iyi şekilde yararlanacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle, ister sabahın erken saatlerinde ister gece olsun burada size göre her şey var.

Su üstü hamakları, geniş açık teraslara hoş bir ektir ve özel sonsuzluk havuzları, yoğun öğleden sonra güneşinden serinlemeyi kolaylaştırır. Ya da canlı balıklarla yüzmek için güverteden atlayın ve denizin hemen dışında bulunan mercan resiflerinin etrafında şnorkelle dalın.

8. COMO Maalifushi

Pitoresk, beş yıldızlı COMO Maalifushi beldesinin ziyaretçilerini adeta cennet bekliyor. Bu lüks inziva yeri, abartılı süitler ve villaların bir karışımını sunarken, dinlendirici bir kaçamağı unutulmaz bir tatile dönüştüren olağanüstü su altı süitleri ve villalarıdır.

Balayı için mükemmel bir yer olan 107 metrekarelik su süitlerinde konaklayan yeni evliler, rahat yataklarının konforundan ayrılmadan gün doğumunun romantik bir görüntüsünün tadını çıkarabilirler. Bu geniş süitler, etkileyici okyanusun üzerinde yer alır ve Maldivlere özgü su üstü bungalovlarının tercih ettiği yerden tavana uzanan pencerelere sahiptir. Ayrıca geniş bir yatak odası, oturma odası, dalma havuzu, açık güverte ve açık havada duşun keyfini çıkaracaksınız.

Gözlerden uzak bir iskelede bulunan 215 metrekarelik Maalfushi su villasında ailelere büyülü ve ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi yaşatılacak. Ekstra mahremiyet ve daha lüks bir deneyim için savurganlıktan çekinmeyenler, daha büyük bir havuz, uşak hizmeti ve arkadaş veya aile davet etmek için mükemmel iki geniş yatak odası bulunan 408 metrekarelik Como villasını tercih etmelidir.

COMO Maalifushi bir spaya ev sahipliği yapar ve aralarından seçim yapabileceğiniz üç ana restoranın yanı sıra konaklamanıza ekleyebileceğiniz özel yemek gezileri vardır. Göz alıcı villanızın konforundan ayrılmaya hazır değil misiniz? Günün 24 saati hizmet veren oda servisini sipariş edin.

Adres: Thaa Atolü

9. W Maldives

W Maldivler’den etkilenmemek elde değil. Ahşap yürüyüş yolları sizi mükemmel bir şekilde döşenmiş, sazdan çatılı su üstü bungalovlara götürür ve her güverteden balıkları görebileceğiniz yarı saydam bir denizin üzerinde gezinir.

Tesis konuklara her isteklerini tatmin etmek için çok çeşitli yemekler sunan altı restorana sahip. Ardından, bedeninizi ve zihninizi rahatlatmak ve canlandırmak için kapalı ve açık tedavi alanlarına ev sahipliği yapan spa var.

Tüm villalar cam zeminler, sonsuzluk havuzları, etrafı saran güneşlenme terasları, büyük boy şezlonglar ve içeriyi dışarıyla birleştirmek için kayan tabandan tavana kapılara sahip.

Adres: Fesdu Adası

10. Gili Lankanfushi

Gili Lankanfushi beldesine aşık olmamak imkansız. Çevre dostu bir inziva yeri olan bu güzel tesis, aileler ve balayı çiftleri için sessiz bir kaçamak için mükemmel bir yer.

İki katlı, su üstü villalar o kadar tenha, sadece tekneyle ulaşılabiliyor ve o kadar görkemli ki, kendi haline bırakılmanıza aldırış etmeyeceksiniz.

Bir çatı terası, yarı açık hava banyosu, doğrudan okyanus erişimi olan su üstü güneşlenme terası, dalgaların üzerinde sessiz bir salonun keyfini çıkarmak için rahat katamaran ağları, büyük ana yatak odası, su hamağı ve oturma odası vardır.

Etkinlikler arasında tenis, dalış, şnorkelli yüzme ve su sporlarının yanı sıra yemek pişirme dersleri ve ada dışı geziler sayılabilir. Meera kaplıcasına yapılacak bir gezi de keyiflidir.

Büyük bir Crusoe Residence için para harcamaya hazır değil misiniz? Beş su üstü Gili Lagoon Villaları da muhteşemdir ve adaya bağlı olma avantajına sahiptirler, bu nedenle etkinliklere katılmak veya bir şeyler yemek için bir gezintiye çıkmayı beklemek zorunda kalmazsınız.

Her saz çatılı villada geniş bir yatak odası, açık hava oturma odası, su üstü hamak, çatı terası, açık güverte, kolay lagün erişimi ve katamaran ağı bulunur. Konaklamaya ayrıca adayı keşfederken keyfini çıkarabileceğiniz bir bambu bisiklet dahildir.

Adres: Lankanfushi

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