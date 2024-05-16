İtalya’da sel kabusu: 15 kişi hayatını kaybetti

Küresel iklim değişikliği İtalya’yı vurdu.

İtalya’da fırtına ve şiddetli yağmur su baskınlarına ve trafikte aksamalara neden oldu. Lombardiya ve özellikle Milano etkilendi. Durum artık önemli ölçüde hafifledi.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, ekiplerin 3 bölgede faaliyetlerini sürdürdüğünü, binlerce müdahale yaptıklarını açıkladı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, Emilia-Romagna bölgesinde 15 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuruldu. Açıklamada, “16 Mayıs’tan acil durumun sonuna kadar hiç ara vermeden çalışan Ulusal Kolordu’nun hava kuvvetleri tarafından 300’ün üzerinde kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş ve hastaneye kaldırılan 12 kişi, 6 çocuk, hamile bir kadın, kalp rahatsızlığı olan bazı kişiler ve hipotermi geçiren birçok kişi kurtarılmıştır” denildi.

Milano’da tüm sokaklar sular altında kaldı

Hafta ortasında sağanak yağış Lambro ve Seveso nehirlerinin yataklarından taşmasına ve su baskınlarına neden oldu . İtalyan medyasına göre trafikte büyük kesintiler yaşandı:

Milano şehir bölgesinde otobüs ve tramvayların yönünün değiştirilmesi gerekiyordu . Araçlar su altında kalan alt geçitlerde mahsur kalırken, bazı evler tahliye edilmek zorunda kaldı.

Fırtınadan en çok etkilenen bölgeler Lombardiya’daki Milano, Varese ve Lodi oldu. Sel nedeniyle Milano yakınlarındaki A1 otoyolunun bazı bölümleri geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı.

Mevcut duruma göre otoyollara artık yeniden serbestçe erişilebiliyor ancak ikincil yol ağında ara sıra kapanmalar ve aksamalar yaşanması bekleniyor.

İtalya hakkında güncel trafik bilgileri (İtalyanca)

Tren: Milano – Venedik güzergahı kesintiye uğradı

Milano – Venedik güzergahındaki demiryolu trafiği kademeli olarak yeniden başlayacak. Vicenza ile Schio ve Vicenza ile Treviso arasında askıda kalıyor. Bölgesel trenlerde gecikmeler, güzergah kısıtlamaları veya iptaller yaşanabilir. Milano – Venedik güzergahındaki yüksek hızlı trenlerde 30 dakikaya kadar gecikme yaşanabiliyor.

Alp bölgesinde de durum gerginliğini koruyor. Yağışlara bağlı olarak heyelan ve çamur kaymaları meydana gelebilir.

İtalya’nın Son Hava Durumu