Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava’nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Olay yerindeki gazetecilere göre çok sayıda silah sesi duyuldu.

Slovakya Başbakanını yaralayan kişi yakalandı

Slovak lider hastaneye kaldırıldı ve saldırgan olduğu iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Bir görgü tanığı, Dennik N internet sitesine, üç ya da dört el silah sesi duyduğunu ve Fico’nun yere düştüğünü gördüğünü söyledi. Başında ve göğsünde yaralar gördü.

İlk başta güvenlik ekibi tarafından bir arabaya bindirildi ve yerel raporlara göre helikopterle yakındaki bir hastaneye götürüldü.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Başbakan Fico’ya yönelik silahlı saldırıyla ilgili “Bugün Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yapılan ve mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadığım acımasız ve pervasız saldırı beni tamamen şok etti. Bu kritik anda kendisine güç ve hızlı iyileşme diliyorum. Düşüncelerim onun ailesi ve yakınlarıyla birlikte” açıklamasını yaptı.

Fico, geçtiğimiz Eylül ayında yapılan seçimlerin ardından popülist-milliyetçi koalisyonun başında Slovakya’da iktidara geri döndü.

Başbakan olarak ilk birkaç ayı siyasi açıdan oldukça çekişmeli geçti. Ocak ayında Ukrayna’ya askeri yardımı durdurdu ve geçen ay kamu yayıncısı RTVS’yi kaldırma planlarını hayata geçirdi.

Robert Fico kimdir?

Robert Fico, uzun yıllardır Slovak siyasetinde öne çıkan bir isim olan Slovak bir politikacıdır. 15 Eylül 1964’te Çekoslovakya’nın (şimdi Slovakya) Topoľčany şehrinde doğdu. Fico, Bratislava’daki Comenius Üniversitesi’nde hukuk okudu ve siyasete atılmadan önce avukat olarak çalıştı.

Fico, Slovakya’da merkez sol bir siyasi parti olan Yön – Sosyal Demokrasi (SMER-SD) partisinin lideri olarak öne çıktı. Slovakya Başbakanı olarak ardışık olmayan üç dönem boyunca görev yaptı: 2006’dan 2010’a, 2012’den 2016’ya ve kısaca 2018’de. Başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca sosyal refah politikalarına, ekonomik reformlara ve bir bakıma sosyal refah politikalarına odaklanma damgasını vurdu. Göç konusunda tartışmalı tutum.

Fico’nun liderliği, Slovak toplumu üzerindeki kutuplaştırıcı etkileri nedeniyle sıklıkla eleştirilen güçlü bir milliyetçi ve popülist retorik ile karakterize ediliyordu. Hükümeti, yolsuzluk iddialarını, medya özgürlüğü sorunlarını ve demokratik kurumlara yönelik algılanan saldırıları ele alma biçimi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Fico, araştırmacı gazeteci Ján Kuciak ve nişanlısının Slovakya’da yolsuzluk ve adam kayırmaya karşı kitlesel protestolara yol açan cinayeti üzerine halkın tepkisinin ardından 2018 yılında Başbakanlıktan istifa etmişti. Fico, Başbakanlıktan istifa etse de Slovakya siyasetinde etkili olmaya devam etti ve parti liderliğinden istifa ettiği 2020 yılına kadar SMER-SD partisinin liderliğini sürdürdü. Fico, parti liderliğinden ayrılmasına rağmen Slovak siyasetinde etkili bir figür olmaya devam etti.