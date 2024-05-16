Robert Fico’nun durumu ciddi

Doktorlar, Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Savunma bakanı Kalinak, “Gece boyunca doktorlar hastanın durumunu stabil hale getirmeyi başardılar.Yaralanmalar karmaşık olduğundan ne yazık ki durum hala çok ciddi” dedi.

Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba, “Ameliyat iyi geçti. Umarız hayatta kalacak” dedi.

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estoka bunu siyasi amaçlı bir suikast girişimi olarak nitelendirdi.

Fico, Ukrayna’ya askeri yardımın ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların sona erdirilmesi yönündeki çağrılarıyla ülke içinde bölücü bir figür, AB’de ise tartışmalı bir isim.

Robert Fico’ya yakın mesafeden ateş edildi

Silahlı saldırgan, başbakanın toplantı düzenlediği Handlova’daki bir kültür merkezinin önünde toplanan Fico destekçilerinden oluşan küçük bir kalabalığın arasındaydı.

Çatışma Fico’nun güvenlik görevlilerini tamamen şaşırttı. Görüntülerde, başbakanın vurulmasının ardından birkaç polis memuru tarafından taşınırken, polisler tarafından bir arabaya bindirilip olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor.

Silahlı adam yakın mesafeden beş el ateş etti ve Fico karnından ve kolundan vuruldu.

Polis, şüpheli zanlının kimliğini henüz tespit edemedi. Doğrulanmamış yerel basında çıkan haberlerde onun 71 yaşında bir yazar ve siyasi aktivist olduğu belirtiliyor.

Slovak medyasında geniş çapta dolaşan bir videoda şüphelinin yer aldığı iddia ediliyor.

Saldırı haberine tepki gösteren Slovakya’nın görevden ayrılan Devlet Başkanı Zuzana Caputova, “o kadar ciddi bir şey oldu ki henüz farkına bile varamıyoruz. Toplumda tanık olduğumuz nefret dolu söylemler, nefret dolu eylemlere yol açıyor” diye konuştu.

Slovakya’nın devlet güvenlik konseyi toplanacak ve hükümet de suikast girişiminin ardından Perşembe sabahı toplanacak.

Slovakya Başbakanı Robert Fico uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hipokrat öneriyor: Bağırsak sağlığı için en iyi 7 atıştırmalık