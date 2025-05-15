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Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde deprem

Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem Ankara’nın da pek çok ilçesinde hissedildi.

NationalTurk FR15/05/2025
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Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem Ankara’nın da pek çok ilçesinde hissedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Kulu ilçesinde saat 15.46’da 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 18,73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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1 Ankara ve çevre illerde hissedildi
1.1 Yerlikaya: Şu ana kadar olumsuzluk yok

Ankara ve çevre illerde hissedildi

Deprem, Konya başta olmak üzere Ankara, Aksaray, Kırşehir gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, AFAD ve yerel yetkililer sahada incelemelere başladı.

Yerlikaya: Şu ana kadar olumsuzluk yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımız derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” ifadelerine yer verdi.

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş ise, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı olmadığını belirtti.

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NationalTurk FR15/05/2025
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