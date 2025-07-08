Zeydan Karalar’a tutuklama talebi

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyede

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 4 gündür nezarethanede tutulan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de aralarında bulunduğu 13 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tutuklama, Adıyaman’ın başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında adli kontrol talep edildi. Ardından Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi çıktı. Bu arada ifadeye çağrılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan Adliyesi’ne gitti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise “İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’e yönelik fiili gözaltı kararı, açıkça bir gözdağıdır, bir siyasi intikam operasyonudur. Halkın desteğini kaybeden iktidar, yargıyı sopa gibi kullanarak muhalif her sesi susturmaya çalışıyor. Ama nafile! Susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, bir santim geri adım atmayacağız. Bu karanlık düzene teslim olmayacağız!” açıklamasında bulundu.