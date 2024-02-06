Rus kozmonot Oleg Kononenko rekor kırdı! Tam 878 gün 12 saattir uzayda

Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı ile geçtiğimiz yıl eylül ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Rus kozmonot Oleg Kononenko bir ilke imza attı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Rus kozmonot Kononenko’nun 878 gün 12 saat yörüngede kaldığı ve uzayda en uzun süre kalma rekorunu kırdığı duyuruldu. Kononenko’nun 5 Haziran’da uzayda toplamda bininci günü, Eylül ayında ise bin 110’uncu günü tamamlamış olması bekleniyor.

Kononenko’nun elinde tuttuğu rekor, 878 gün 11 saat 29 dakika 48 saniye süreyle vatandaşı Gennady Padalka’ya aitti.

Oleg Kononenko: Uzaya rekor kırmak için uçmuyorum

Dünya’dan yaklaşık 423 km uzaklıktaki ISS’te bulunan Kononenko resmi haber ajansına verdiği röportajda, “Uzaya en sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum, rekor kırmak için değil” dedi.

Tüm başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Kononenko, “Ancak, uzayda toplam kalma süresi rekorunun hala bir Rus kozmonota ait olmasından daha fazla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kononenko, yerçekimsiz ortamın fiziksel etkilerine karşı koymak için düzenli olarak egzersiz yaptığını vurguladı.

Kozmonot eğitimini almadan önce mühendislik okuyan Kononenko, ilk uzay uçuşunu 2008 yılında gerçekleştirmişti.

Oleg Kononenko kimdir?

Oleg Kononenko 21 HAziran 1964’te Türkmenistan’da dünyaya geldi. Babası Dmitry Ivanovich Kononenko bir nakliye şirketinde şoför olarak çalışıyordu ve annesi Taisiya Stepanovna Churakova, Türkmenabat Havalimanı’nda iletişim operatörüydü. Kononenko, Türkmen dili konusunda mükemmel notlar aldığı Türkmenabat şehrinin 15 numaralı lisesinden mezun oldu.

Okuldan sonra Oleg Kononenko, Kharkov Havacılık Enstitüsüne ilk denemesinde giremedi. Yurda döndü, bir yıl kadar Türkmenabat Havalimanı havacılık teknik üssünün alet dükkânında çalıştı. girişim başarılı oldu. Kononenko, NE Zhukovskiy Kharkiv Havacılık Enstitüsü’nden 1988 yılında makine mühendisi olarak mezun oldu.Mezun olduktan sonra Kononenko, Rusya Uzay Ajansı’nın Kuybishev’deki Merkezi Özel Tasarım Bürosu TsSKB-Progress’te mühendis olarak başlayıp önde gelen tasarım mühendisine kadar çalıştı. Sorumlulukları arasında sistem tasarımı, analizi ve uzay aracı elektrik güç sistemlerinin geliştirilmesi yer alıyordu