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Beylikdüzü Belediyesi’nde Yeni Başkan Vekili Önder Serkan Çebi Oldu

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın yerine, Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği oylamada 24 oy alan Önder Serkan Çebi başkan vekili seçildi.

NationalTurk FR26/03/2025
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24 oy alarak çoğunluğu sağlayan Önder Serkan Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekilliği görevine getirildi.
24 oy alarak çoğunluğu sağlayan Önder Serkan Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekilliği görevine getirildi.
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İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nde, Başkan Mehmet Murat Çalık’ın “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanmasının ardından boşalan koltuk için bugün sabah saat 09.00’da belediye meclisi toplandı. Yapılan oylama sonucunda 24 oy alarak çoğunluğu sağlayan Önder Serkan Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Önder Serkan Çebi Kimdir?

1988 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Önder Serkan Çebi, çocukluk yıllarından bu yana Beylikdüzü’nde ikamet ediyor. İlkokul ve ortaokul eğitimini Beykent Koleji’nde tamamlayan Çebi, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde bitirdi. Ardından Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çebi, 2013 yılında İstanbul Barosu’na kaydolarak avukatlık mesleğine başladı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşayan ve aynı bölgede bulunan aile ofisinde serbest avukat olarak çalışmalarını sürdüren Çebi, siyasi kariyerine Beylikdüzü Belediye Başkan Vekilliği ile adım attı.

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NationalTurk FR26/03/2025
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