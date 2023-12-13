Orta Doğu’daki savaş Almanya’yı bölüyor

Uzmanlara göre Ortadoğudaki savaş, Yahudi aleyhtarı olayların korkutucu derecede artmasına yol açarken, aynı zamanda Almanya‘da Müslüman karşıtı düşmanlığın da artmasına neden oldu. Bertelsmann Vakfı’nın “Religion Monitor 2023” çalışmasının bazı sonuçları açıklanırken, Hamas’ın İsrail’e yönelik terörist saldırısının ve İsrail’in 7 Ekim’den beri sürdürdüğü karşı saldırının bu ülkede de belirgin etkileri olduğu ve toplumdaki çatlakları ortaya çıkardığı söylendi.

2022’de ülke çapında 16 yaş ve üzeri 4.300’den fazla kişinin katıldığı araştırma, şu anda Orta Doğu’da tırmanan çatışmanın körüklediği yaygın önyargıları ve stereotipleri ortaya çıkaracaktı.

Almanya’da Müslüman ve Yahudi karşıtlığı tırmanıyor

Bertelsmann Vakfı din uzmanı Yasemin El-Menouar, Yahudi karşıtlığının sadece kenarlarda değil, aynı zamanda toplumun ortasında ve Müslümanlar arasında da yaygın olduğunu söyledi. Ve: “Antisemitizm şu anda öncelikle İsrail ile ilgili olarak ifade ediliyor.” “Çekincelerin ve önyargıların ortadan kalkması” özellikle endişe vericidir.

Araştırmada ankete katılanların yüzde 21’i Yahudi karşıtı “Yahudilerin Almanya’da çok fazla nüfuzu var” ifadesine katılıyor. Bu değer özellikle AfD’yi destekleyenler için yüzde 40 gibi oldukça yüksek, ancak Birliğe, SPD’ye , FDP’ye ya da sola eğilimli katılımcılar için de kabaca yüzde 20 civarında .

Yahudiler artık Almanya’da kendilerini güvende hissetmiyor

Giderek daha açık bir anti-Semitizm internette görülebildiği gibi, Berlin veya Essen gibi gösterilerde Hamas’ın eylemlerinin kutlandığı Alman sokaklarında da görülebiliyor. Vakıftan Stephan Vopel, Yahudilere ve Yahudi kurumlarına yönelik fiziksel saldırılar var; pek çok kişi artık Almanya‘da kendini güvende hissetmiyor, diye şikayet etti. Öte yandan halk arasında çok sayıda insan, Gazze Şeridi’ndeki ihtiyaç sahibi Filistinliler için barışçıl bir şekilde çalışmak istediklerinde “alanların daralmasından” şikayetçi oldu.

Yahudilere karşı tutum bilinçli düşmanlık değil

El-Menouar, Yahudi karşıtı tutumların çoğunlukla bilinçli düşmanlığı değil, daha ziyade düşüncesiz önyargıları yansıttığı konusunda uyardı. Ancak bu tutumlar aşırılıkçılar ve popülistler tarafından toplumu bölmek için kullanılıyor. Müslüman topluluklarda açıkça tespit edilmesi gereken Yahudi karşıtı tutumlar da bulunmaktadır. Sosyolog , bunun, Müslümanların geldiği yerin (ister Orta Doğu’daki ülkelerden, ister Türkiye’den gelseler) , bazen “siyasetin antisemitizmle yapıldığı” bir rol oynadığını söyledi. Ve: “İnsanlar Almanya’da ne kadar uzun yaşarsa, Yahudi karşıtı çekinceleri de o kadar az olur.”

İslam hakkındaki çekinceler

Aynı zamanda “Religion Monitor” ankete katılanların yüzde 52’sinin İslam’ı tehditkar olarak gördüğünü ortaya çıkardı. Pek çok kişi İslam’ı siyasal İslamcılıkla ilişkilendiriyor; El-Menouar, bazı insanların İslam’ın şiddeti gerektirdiğine inandığını söyledi. Bu olumsuz imaj yaklaşık on yıldır pekişiyor. Ancak araştırma, gençler arasında yaşlılara kıyasla önemli ölçüde daha az çekince bulunduğunu ortaya çıkardı; bunun nedeni muhtemelen Müslümanlarla temasın gençler için daha yaygın olması ve bu da önyargıları azaltıyor.

Müslümanlar ayrımcılığa maruz kalıyor

Vakıf, Müslümanların giderek daha fazla ayrımcılığa, düşmanlığa ve dışlanmaya maruz kaldığını eleştirdi. Vopel bunun Müslümanlara yönelik “neredeyse genel bir şüphe” olduğunu açıkladı. Genel olarak mültecilere ve göçmenlere yönelik sağcı güçlerin körüklediği ortam da sertleşiyor. Bütün bunlar toplumsal uyumu zayıflatıyor.

Nefrete, Yahudi karşıtlığına, Müslümanlara yönelik düşmanlığa ve her türlü insan karşıtı tutuma karşı koymak için, çeşitli göçmen toplumundaki gruplar arasında daha fazla nesneleştirmeye, eğitime ve daha fazla karşılaşmaya ihtiyaç var. Ayrıca, birçok başarılı Yahudi-Müslüman topluluğu projesi ve girişimine daha fazla odaklanılmalıdır.

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