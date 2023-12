“Captain Holt” Andre Braugher Hayatını Kaybetti

Follow on X

ABD’li ünlü oyuncu Andre Braugher, 61 yaşında vefat etti. Braugher’in menajeri ünlü aktörün bir süredir hastalıklarla mücadele ettiğini açıkladı.

‘Brooklyn Nine-Nine’, ‘Homicide’, ‘Life on Street’ ve ‘Glory’ adlı yapımlarda rol alan Andre Braugher sevenlerini yasa boğdu.

Kariyeri boyunca sıklıkla polis memuru rollerini canlandıran Braugher’in 61 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Oyuncunun menajeri Braugher’in bir süredir hastalıklarla mücadele ettiğini belirtti.

Andre Braugher Kimdir?

ABD Chicago doğumlu Andre Braugher, Stanford Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra The Juilliard School’da tiyatro eğitimi almıştı. Andre Braugher, rol arkadaşı Denzel Washington’a ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ Oscar’ını kazandıran 1989 yapımı ‘Glory’ filminde tamamı Afro-ABD’lilerden oluşan bir alaya katılan bir askeri canlandırmıştı.

Eleştirmenler Andre Braugher’ın ‘Homicide’daki bilgili ‘Dedektif Frank Pembleton’ rolündeki performansını övmüştü. ‘Homicide’ yazarı ve yapımcısı Tom Fontana, oyuncunun ekrandaki heyecan verici varlığından, yaydığı karizma ve enerjiden övgüyle söz etmişti.

Andre Braugher, ayrıca 2013 – 2021 arasında yayınlanan ‘Brooklyn Nine-Nine’daki ‘Yüzbaşı Raymond Holt’ rolüyle de öne çıkmıştı. Braugher, ‘Kojak’ ve ‘Men of a Certain Age’ adlı programlarla da hafızalara kazınmıştı.

Braugher, komedi dizisi “Brooklyn Nine-Nine”da başrol Andy Samberg’le birlikte Kaptan Ray Holt’u canlandırdı ve böylece dünya çapında tanınan bir yıldız oldu. Dizi, 2013’ten 2021’e kadar Netflix‘te sekiz sezon boyunca yayınlandı.

Her ne kadar TNT draması “Men of a Different Age”de komedi sahnesine girmiş olsa da “Brooklyn Nine-Nine”, karanlık ve ağır dramalardaki rolleriyle tanınan Braugher için büyük bir değişime işaret ediyordu.

AP’ye konuşan Braugher, “Kariyerimin geri kalanından çok farklı bir şey yapma fırsatı olduğunu hissettim” dedi. “Bu hoşuma gitti çünkü zihnimi açıyor ve beni farklı bir şekilde düşünmeye zorluyor. Sanırım bir oyuncu olarak çok daha esnek hale geldim ve bir sahneyi canlandırabileceğiniz inanılmaz sayıdaki yola daha açık oldum” demişti.

Dizi boyunca dört Emmy’ye aday gösterildi.

