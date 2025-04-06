Özgür Özel tek aday girdiği seçimde yeniden genel başkan

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde parti tarihinde kritik bir dönemeç olarak kayıtlara geçti. Parti yönetimine kayyum atanması ihtimaline karşı toplanan kurultayda, Özgür Özel tek aday olarak girdiği seçimde delegelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle yeniden genel başkan oldu.

Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı Ekrem Başkanı merhaba

Kurultay, Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna dikkat çeken Özel, “Silivri’de yatan yiğidim aslanım, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem Başkanı merhaba” diyerek salondan alkış aldı.

Kamu gücünün muhalefeti baskılamak için kullanıldığını savunan Özel, “Teslim olmak yerine ayağa kalkmaya, direnmeye karar verdik” dedi.

Genel başkanlık yarışında tek aday

Kurultayda genel başkan adaylığı için gerekli 67 delege imzasını yalnızca mevcut Genel Başkan Özgür Özel toplayabildi. Adaylık için ismi geçen Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adaylıktan çekilirken, eski milletvekili Berhan Şimşek de yeterli desteği alamadı. Böylece Özel, seçime tek aday olarak girdi.

Yapılan oylamada bin 276 delegenin oy kullandığı genel başkanlık seçiminde, Özgür Özel bin 171 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.

PM seçimi kurultayın en kritik yarışı

Delegeler, genel başkanla birlikte 60 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini de belirlemek üzere sandık başına gitti. Parti Meclisi seçiminde, Özgür Özel’in anahtar listesi ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın hazırladığı “dayanışma listesi” yarışacak.

Salıcı, yaptığı açıklamada, “Nasıl bir ülke istiyorsak, öyle bir CHP istiyoruz” diyerek dengeli bir yönetim hedeflediklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu aday olmadı

Kurultayda eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Adaylık ihtimali zaman zaman gündeme gelen Kılıçdaroğlu, son açıklamasında bu ihtimali net şekilde reddetmişti.

Salonun en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ayrılan boş koltuk oldu. Özel, İmamoğlu’na olan desteğini ve tutukluluğuna karşı duruşunu bu sembolik jestle de vurguladı.

